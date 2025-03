Calitate medicală la jumătate de preț. Tara europeană unde românii se înghesuie să meargă la doctor: „I-a operat pe Clinton, Putin”

România a intrat pentru scurt timp pe harta turismului medical internațional, într-o perioadă în care prețurile erau mai accesibile decât în vest. Odată cu creșterea prețurilor serviciilor medicale, nu doar că România nu mai e la căutare, dar chiar și românii caută variante mai bune și mai ieftine, iar Turcia e în top.

La începutul anilor 2000, când serviciile medicale din România începeau să se scumpească treptat, Turcia a decis să investească în acest domeniu. Grație unor investiții serioase și a unor politici bine gândite, adică exact ce i-a lipist dintotdeauna României, Turcia a ajuns să fie la mare căutare printre pacienți din întreaga lume care caută servicii medicale de înaltă calitate la prețuri accesibile.

În timp ce în România sănătatea a rămas, la fel ca și educația și cultura, o cenușereasă, turcii au înțeles că nu își pot bate joc de aceste domenii. Și au acționat în consecință. Azi, cu o infrastructură medicală avansată, cu profesioniști de primă mână în domeniul sănătății și cu o gamă variată de tratamente, Turcia s-a poziționat ca o destinație de top pentru turismul medical, cu prețuri mult mai mici decât cele din Occident, dar și comparativ cu România.

Calitate la jumătate de preț

Cu timpul, tot mai mulți pacienți din România au început să ia în calcul Turcia nu doar pentru litoralul său spectaculos și apele albastre care o înconjoară, ci și pentru turism medical.

Pe rețele de socializare, subiectul este dezbătut intens, iar tot mai mulți români se interesează cel puțin de variantele pe care le oferă Turcia.

„A mers cineva in Turcia pentru a-și face dantura? Am înțeles că sunt unele agenții din România sau clinici care colaborează cu cele de acolo și poți cumpăra un pachet cu tot cu zbor și hotel, cu doar un consult stomatologic din România, de restul ocupându-se cei din Turcia. Îmi poate recomada cineva o astfel de clinică sau agenție? Mulțumesc anticipat!”, a scris un internaut pe grupul de Facebook Forum Turcia.

Răspunsurile nu au întârziat, iar alți internauți au postat diverse sugestii, inclusiv numerele de contact ale unor clinici de stomatologie din Turcia. Au fost însă și oameni care nu au înțeles acest lucru.

„Fără supărare, dar nu vad logica pentru care cineva s-ar duce în Turcia doar pentru a-și face dantura. Pentru alte operații înțeleg, dar pentru asta îmi scapă”, a scris acesta.

„Nu cunosc motivul doamnei, dar mie știu sigur că mi s-au aprins beculețele de curiozitate, văzând postarea. Având de efectuat o operație la un sinus, la care nu s-a băgat niciun medic român, despre care ca să fiu sigură că nu o face doar pentru a-mi lua banii, o programasem la un medic israelian, acum un an, dar care nu a mai ajuns în România din cauza situației existente. Așa că logica poate exista”, a răspuns cineva.

Servicii de cea mai bună calitate și colaborări cu somități medicale

„Problemă mai complicata decât la mine nu cred că există. Clinica colaborează cu medicul Paulo Malo din Portugalia, cel care a luat premiul Nobel și i-a operat pe Clinton, Putin și mulți alți oameni de rangul lor”, a intervenit altcineva.

Alt internaut a pus direct punctul pe i. „Motivul este că dai câteva mii de euro mai puțin”, a punctat acesta. „Și calitate superioară”, l-a completat altcineva. „Logica este că mă costă câteva mii de euro mai puțin și pe lângă toate acestea, dantura se face într-un timp mai scurt. Altă logică este că dacă tot mă duc să mă bălăcesc pe la mare pe acolo, de ce nu aș profită și de un serviciu medical la aproape jumătate de cost. Și dacă intervine ceva, pot rezolva la un cabinet din România”, a adăugat altul.

Printre cei care au comentat s-au numărat și medici din România. „Deși reprezint sistemul medical românesc, vă pot spune cu siguranță că Turcia este cu 30 ani mai avansată ca noi în ceea ce privește serviciile medicale. La ei nu se lucrează cu cleștele și dalta ca în 1970. Au tehnologie de ultimă generație și prețuri la sfert față de noi”, a spus-o un medic, cu subiect și predicat. „Prețurile sunt mult mai ok ca la noi și calitatea super!”, a scris cineva.

Oferte pentru orice buzunar

Altcineva a explicat că în ofertele clinicilor serioase din Turcia este cuprins un pachet generos de oferte. „Aveți asigurat hotel, transport de la aeroport la hotel, clinică. Eu am făcut implant. Recomand”, a spus acesta. Și asta nu e tot. El a revenit și a adăugat că și în aceste condiții, cu oferte atât de generoasă ce cuprinde inclusiv hotelul și transportul, prețurile sunt cu mult mai mici decât în România. „Diferența de preț e la jumătate în comparație cu București”, a punctat acesta.

„Vă puteți duce într-o mini vacanță și rezolvați urgent. Sunt dintre cei mai buni, au program până seara târziu. Echipa lucrează sigur și rapid. Pentru mine a trecut un an și am o super dantură (fiind anterior și cu probleme)”, a fost un sfat.

Mulți internauți au vrut să afle și prețurile, însă desigur că acestea variază în funcție de probleme. Chiar și așa, totul este în general la jumătate sau chiar mai puțin de jumătate din costurile pe care le-ar avea pacienții în clinicile de stomatologie din România, au dat asigurări cei care au fost în Turcia.

„Detaliile le da clinica! Cum explicam mai sus, totul depinde de ceea ce are de făcut fiecare. În cazul meu a fost destul de complicat, am avut fațete, implanturi, coronițe, obturații de canal. Nu e greu să ceri oferta, iar ei sunt ultra profi și deschiși. Nu o să menționez nici un preț, pentru că nu e treaba mea să fac asta. V-am oferit o recomandare și am dat un exemplu de ceea ce fac turcii”, a spus cineva.

Pe același grup de Facebook, cineva a postat un mesaj în care cerea o recomandare pentru o clinică dentară care face implanturi.

„Bună ziua, ce clinică dentară îmi recomandați pentru implanturi?”, a fost scurtul mesaj.

„Sunt atât de multe clinici, atâtea moduri de rezolvare a unei probleme, că ești dezorientat în alegere”, a scris cineva, în timp ce alții au recomandat diverse clinici din Turcia.

Conform indexului de turism medical, publicat de globalhealthcareaccreditation.com, cele mai apreciate destinaţii de turism medical sunt Mexic, Costa Rica, Malaezia, Thailanda și Turcia, scrie Viața Medicală. Practic, una singură se află pe harta Europei – Turcia.

Turism medical de top

„Numai anul trecut, peste 1,2 milioane de persoane au vizitat ţara noastră pentru a beneficia de îngrijiri medicale. Cele mai multe dintre ele au vizat intervenţii din domeniul chirurgiei plastice și estetice, proceduri stomatologice, oftalmologice, ginecologice și de sănătate reproductivă, dar și intervenţii din domeniul ortopediei sau oncologiei”, a spus Ezgi Canpolat, reprezentant al unei companii de profil din Turcia, potrivit sursei citate.

Mai mult, potrivit Healthy Türkiye, Turcia ocupă locul 2 în lume în ceea ce privește numărul de clinici acreditate, cu 52 de spitale acreditate de JCI. Acest succes motivează întregul sector medical din Turcia să mențină calitatea serviciilor și a îngrijirii la un nivel adecvat. Sistemul de sănătate din Turcia este protejat de Ministerul Sănătății. Serviciile medicale din Turcia sunt în continuă dezvoltare datorită reformelor frecvente ale Guvernului turc, atrăgând investiții semnificative. Unul dintre principalele avantaje ale serviciilor medicale din Turcia este accesibilitatea acestora. Costul serviciilor medicale este cu 40-50% mai mic decât în SUA și Europa. În același timp, calitatea și eficiența serviciilor sunt la un nivel foarte ridicat.