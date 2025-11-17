Clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit a fost închisă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății informează că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025 - când o fetiță de doi ani a murit în timpul anesteziei - și anunță suspendarea activității Crystal Dental Clinic SRL.

„În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Ca urmare a abaterilor identificate activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei”, a precizat Ministerul Sănătății, luni, într-un comunicat.

Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale.

„Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm pentru transparență și respectarea cadrului legal, precum și disponibilitatea de a colabora în mod deplin cu autoritățile competente pe parcursul procedurilor în curs.

Având în vedere ancheta penală aflată în desfășurare, instituția nu poate furniza informații suplimentare la acest moment. Atribuțiile Ministerului Sănătății se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”, se mai arată în comunicat.

Amintim că, dumică, 16 noiembrie, clinica a transmis că situația privind autorizarea locației era în curs de finalizare.

Sediul avea aviz de funcționare, dar autorizația finală era în curs de emitere

Reprezentanții clinicii precizează că sediul unde a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală nu fusese încă emisă, aspect pe care îl cataloghează drept „o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii”.

Conducerea susține că personalul medical nu a fost informat despre această situație și că nu a avut nicio implicare în procesul de autorizare. Totodată, clinica afirmă că dotările medicale erau complete și conforme cerințelor legale.

Ministrul Sănătății arată că în clinica în care a avut loc tragedia „echipamentele minimale necesare pentru ca intervenţiile stomatologice să fie realizate sub anestezie generală nu existau şi aici mă refer la monitor de funcţii vitale, mă refer la oxigen şi sigur la alte echipamente minimale pentru ca această intervenţie să poată fi desfăşurată în condiţii de siguranţă”.

Avocatul clinicii, Tudor Valerică, îl contrazice pe ministrul Rogobete și susține că acel cabinet „avea tot minimul necesar".

Activitatea în sediul respectiv a fost suspendată

După producerea tragediei, „activitatea în acel sediu a fost suspendată imediat. Tratamentele pacienților au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, care sunt complet autorizate”.

Ancheta autorităților este în desfășurare

Cauzele medicale ale tragediei sunt investigate de medicii legiști, organele de anchetă și Colegiul Medicilor. Până în acest moment, clinica afirmă că nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă a sediului de cauza decesului.

Reprezentanții subliniază că, în timpul intervenției de urgență, personalul medical „a acționat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei” și că nu au fost chemate persoane din exterior.

„Singurul nostru interes este aflarea adevărului. Crystal Dental Clinic SRL cooperează integral cu toate autoritățile și pune la dispoziție toate documentele solicitate”, se menționează în comunicat.

Poziția clinicii față de familie

Crystal Dental Clinic transmite condoleanțe familiei micuței și susține că va continua să sprijine ancheta pentru stabilirea adevărului.