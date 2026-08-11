Imaginile în care directoarea unui afterschool este surprinsă în timp ce înghesuie mai mulți copii în portbagajul unei mașini au intrat în atenția poliției. IPJ Ilfov a transmis că efectuează verificări în acest caz.

„Polițiștii Poliției Orașului Popești-Leordeni efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt și clarificarea, cu exactitate, a tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul. Persoana în cauză a fost identificată și audiată, urmând ca, în funcție de rezultatul verificărilor, să fie dispuse măsurile legale în consecință”, a transmis IPJ Ilfov.

Anunțul vine după ce o înregistrare video în care directoarea unui afterschool înghesuie în portbagajul unei mașini mai mulți copii a fost distribuită pe Facebook.

Imaginile au fost surprinse în orașul Popești-Leordeni din județul Ilfov.

„Pe scurt, mă plimbam cu cățelul astăzi, la ora 10:00, în zona veche din Popești-Leordeni (...) Nu știu dacă este educatoare, mămică, îngrijitoare, puțin contează. Este inadmisibil ce a făcut. A îndesat în această mașină peste 10 copii, cu rucsace foarte mari. Au fost puși unii peste alții în portbagaj și pe bancheta din spate. Nu am apucat să filmez plecarea, deoarece eram șocată. Se prindeau cu mâinile de lunetă și aveau capul lipit de geamuri cei din spate. «Doamna» era destul de nervoasă și ridica tonul. Vă rog foarte mult să luați măsuri, cei care recunoașteți de unde sunt cei mici sau cine este «doamna». Pe lângă faptul că i-a expus la un pericol enorm, pentru orice distanță, oricât de mică, acei copii s-au strivit acolo, unii peste alții. Ca vârstă, păreau de grupă mare sau de afterschool, nu știu exact”, a transmis autoarea postării.

Contactată de „Adevărul”, reprezentanta unității despre care se presupune că avea în grijă copiii respectivi în acel moment a încercat să explice imaginile.

„Afterschool-ul nu este deschis de o lună. Astăzi a fost ziua unei fetițe și ne-am întâlnit în parc. La plecare, copiii au vrut să mergem într-un alt parc, aflat foarte aproape. Părinții cunosc situația, iar copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. Menționez că cei trei copii din spate sunt nepoatele mele. Copiii sunt mari, nu sunt copii mici. Ei pot spune orice, la fel și părinții. Eu eram cu ei, nu țipa nimeni la ei. Este un loc public, un loc cu camere. Doamna cred că are ceva personal”, se arată în mesajul transmis publicației „Adevărul”.

Ulterior, a revenit cu un mesaj: „Vă rog să nu amestecați afterschool-ul cu o întâlnire separată, despre care părinții aveau cunoștință. Afterschool-ul nu mai funcționează de o lună”.

Incidentul vine după ce, în urmă cu câteva luni, un șofer de microbuz școlar din județul Dâmbovița a fost amendat usturător după ce a transportat aproape dublul numărului de elevi față de capacitatea vehiculului.