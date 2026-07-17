 Cristian Ghinea (USR), ironii la adresa a doi foști miniștri PSD pentru fotografia de pe Muntele Athos. Cum i-a răspuns Alexandru Rogobete | adevarul.ro
search
Vineri, 17 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cristian Ghinea (USR), ironii la adresa a doi foști miniștri PSD pentru fotografia de pe Muntele Athos. Cum i-a răspuns Alexandru Rogobete

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Alexandru Rogobete i-a răspuns lui Cristian Ghinea, care ironizase pe Facebook o fotografie alături de Bogdan Ivan la Muntele Athos.

Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan/
Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan sunt la Muntele Athos FOTO: Facebook/Al. Rogobete

Senatorul USR Cristian Ghinea a ironizat postarea fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, în care apare alături de Bogdan Ivan la Muntele Athos.  

”Miniștrii PSD-iști Rogobete și Ivan făcând lucruri trăsnite. Măcar dacă s-ar fi rugat la timp să nu rateze investițiile din PNRR. Acum este prea târziu. Apropo, cum îi explic copilului meu ce fac bărbații aceștia aici?”, a scris Ghinea pe Facebook.

Rogobete i-a răspuns că gestul din fotografie arată respect față de un bătrân care și-a dedicat viața credinței. El a spus că imaginația lui Ghinea, nu fotografia, este adevărata problemă.

Fostul ministru l-a invitat pe Ghinea să petreacă câteva zile pe Athos și să discute cu monahii de acolo. Potrivit lui Rogobete, o asemenea experiență i-ar arăta lui Ghinea mai multă omenie decât multe discursuri.

Alexandru Rogobete, după ironiile lui Ghinea: „Veniți pe Athos. Poate vă întoarceți mai împăcat”

„Domnule Ghinea, dacă o fotografie cu un om care ține de mână un călugăr pe Muntele Athos v-a provocat atâta imaginație, poate problema nu este fotografia.

Spuneți că nu știți cum să îi explicați copilului dumneavoastră ce vede. Eu i-aș spune simplu: sunt doi oameni care arată respect unui bătrân care și-a dedicat viața credinței. Atât. Restul există doar în imaginația celor care văd scandal în orice și ridicol acolo unde alții văd bun-simț.

Mai greu va fi să îi explicați de ce un om matur simte nevoia să ironizeze un călugăr și un gest de respect doar pentru câteva reacții pe Facebook.

Eu, în schimb, vă fac o invitație sinceră: veniți pe Athos. Stați câteva zile în liniștea muntelui. Vorbiți cu călugării. Veți descoperi că binele nu stricǎ și nu se ironizează. Se trăiește. Veți descoperi că strângerea de mână a unui călugăr transmite mai multă omenie decât multe discursuri și mai multă înțelepciune decât multe ironii. Sunt lecții pe care nu le găsiți nici în comentarii, nici în postări.

Cine știe… poate vă veți întoarce acasă puțin mai împăcat cu dumneavoastră și cu ceilalți. Iar România are nevoie de oameni care construiesc mai mult decât ironizează. Asta ar fi, cu adevărat, un lucru bun pentru țara noastră”, a postat Alexandru Rogobete.

Rogobete și Ivan s-au rugat la Athos

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, și Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, au vizitat Muntele Athos vineri, 17 iulie, unde s-au întâlnit cu părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinu.

Rogobete a povestit că întâlnirea cu părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul și timpul petrecut pe Muntele Athos i-au oferit prilejul de a reflecta asupra responsabilității de a face bine, subliniind că a găsit acolo liniște, smerenie și un moment de rugăciune și introspecție.

„M-am rugat pentru sănătatea noastră, a tuturor. Pentru familiile care trec prin încercări, pentru cei bolnavi, pentru medicii care luptă în fiecare zi, pentru oamenii care își duc poverile în tăcere și pentru toți cei care au nevoie de o rază de speranță.

Dincolo de orice funcție, sunt și eu om. Am momente de îndoială, de oboseală și de căutare. Cred că fiecare dintre noi are nevoie, din când în când, de un loc în care să își regăsească sufletul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
digi24.ro
image
Proiectul noii legi a salarizării. Cât este cuantumul de referință, exemple de salarii la profesori și doctori | DOCUMENTE
stirileprotv.ro
image
După jaful național „Microbuzele școlare”, un alt program stârnește suspiciuni. Creșe noi, construite la suprapreț. Cea mai scumpă creșă, de 12 milioane de lei, a fost inaugurată de Ilie Bolojan la Oradea. Gândul prezintă analiza costurilor pe metrul pătrat pentru creșele din România
gandul.ro
image
Miruță retrage din funcție un comandant militar: „Lua unitatea la plăcerea și confortul său”
mediafax.ro
image
”Am simțit că tata a fost acolo, lângă noi”. Fiica lui Diego Maradona, în lacrimi după ce Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale
fanatik.ro
image
Radu Miruță a demis-o pe directoarea din Ministerul Transporturilor acuzată că ar fi avut un atelier privat de ciocolată chiar în Gara de Nord
libertatea.ro
image
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Întâlnire de gradul ZERO: ”dușmanul” lui Donald Trump merge în SUA! Președintele american: ”O cauză pierdută”
digisport.ro
image
A murit Brenda Fricker, actrița premiată cu Oscar și îndrăgita „Doamnă cu porumbei” din „Home Alone 2”
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Unde au fost găsiți cei doi tineri din București, dați dispăruți de familie. Polițiștii au refăcut traseul lor
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
Greșeala unui pensionar, taxată de Casa de Pensii. De ce nu i-a luat în considerare 25 ani de Grupa a II-a?
newsweek.ro
image
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
prosport.ro
image
Facultățile care au cei mai puțini șomeri după absolvire. Domeniile în care absolvenții își găsesc cel mai repede un loc de muncă
playtech.ro
image
”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Alertă majoră: Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale, este "în pericol"! Ce s-a întâmplat la New York
digisport.ro
image
Mesaje Sfântul Ilie 2026. Urări care îi vor impresiona pe cei dragi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Datele românilor, vândute de hackeri. O instituție importantă e blocată de trei zile
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Coșmarul prin care a trecut un turist în timpul vacanței din Turcia. De ce a fost arestat și nu poate părăsi țara: „Ceea ce am trăit este ridicol”
click.ro
image
Val de reacții după imaginile șocante din Craiova, în care doi tineri cad de pe trotinetele electrice. „Ce reflex sa aibă omul ăla! Jos pălăria”
click.ro
image
Marius Elisei a rupt tăcerea după luni de discreție. Fotografia și mesajul care au stârnit reacții în mediul online
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Ceremonia de reînhumare a sclavilor eliberați pe insula St. Helena (© St Helena Museum)
Mii de sclavi africani eliberați de Marina Britanică au murit pe insula Sfânta Elena
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Denise Rifai, înșelată de fostul iubit! Prezentatoarea a făcut dezvăluirea în direct: „De-aia n-a mai fost nimic după”
image
Coșmarul prin care a trecut un turist în timpul vacanței din Turcia. De ce a fost arestat și nu poate părăsi țara: „Ceea ce am trăit este ridicol”

OK! Magazine

image
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă

Click! Pentru femei

image
Ce înseamnă tranzitul Uranus sextil Neptun pentru zodia ta?

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul