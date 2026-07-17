Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan, în pelerinaj la Muntele Athos. „România este foarte apreciată în Sfântul Munte”

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, și Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, au vizitat Muntele Athos vineri, 17 iulie, unde s-au întâlnit cu părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinu.

„O întâlnire pe care cuvintele nu o pot cuprinde și o trăire pe care o doresc fiecăruia dintre voi! Am vorbit despre România, care este foarte apreciată în Sfântul Munte, dar și despre oamenii din Bistrița-Năsăud și Transilvania, care au contribuit la crearea țării noastre.

Despre Sfântul Munte nu poți vorbi prea mult. Trebuie să vii aici și să trăiești măcar câteva zile alături de călugării de pe cel mai sfânt loc de pe pământ.

Dumnezeu să binecuvânteze monarhii români, țara noastră și neamul nostru românesc”, a transmis Bogdan Ivan pe Facebook, fără a menționa că a venit pe Athos alături de Rogobete.

Rogobete a povestit că întâlnirea cu părintele Gheronda Gheorghe Vatopedinul și timpul petrecut pe Muntele Athos i-au oferit prilejul de a reflecta asupra responsabilității de a face bine, subliniind că a găsit acolo liniște, smerenie și un moment de rugăciune și introspecție.

„M-am rugat pentru sănătatea noastră, a tuturor. Pentru familiile care trec prin încercări, pentru cei bolnavi, pentru medicii care luptă în fiecare zi, pentru oamenii care își duc poverile în tăcere și pentru toți cei care au nevoie de o rază de speranță.

Dincolo de orice funcție, sunt și eu om. Am momente de îndoială, de oboseală și de căutare. Cred că fiecare dintre noi are nevoie, din când în când, de un loc în care să își regăsească sufletul.

Aici am înțeles încă o dată că adevărata putere nu înseamnă să fii deasupra oamenilor, ci să fii alături de ei. Poate că acesta este și rostul oricărei funcții publice. Dincolo de politică, de orgolii și de competiții, rămâne o singură întrebare care contează cu adevărat: cât bine ai făcut oamenilor?

Mă întorc de la Athos mai liniștit, mai împăcat și mai hotărât. Cu fața către oameni. Cu credința că România are nevoie de mai puțină învrăjbire și de mai multă bunătate, de mai puțin zgomot și de mai multă construcție.

Iar eu voi încerca, în fiecare zi, să nu uit ceea ce am simțit aici: că funcțiile trec, dar binele pe care îl faci oamenilor rămâne.”