 Pas uriaș în lupta cu cancerul: O nouă combinație de medicamente reduce riscul de deces cu 58% | adevarul.ro
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Pas uriaș în lupta cu cancerul: O nouă combinație de medicamente reduce riscul de deces cu 58%

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O combinație de medicamente testată la pacienții cu cancer pulmonar cu celule mici, o formă agresivă a bolii, a redus riscul de deces cu 58% față de tratamentul standard utilizat singur. Rezultatele studiului arată și o creștere a duratei mediane de supraviețuire cu peste opt luni.

cancer pulmonar
Cancerul pulmonar agresiv, tratat cu o nouă combinație de medicamente Foto: Cancer Treatment Centers of America

Medicamentul Imdelltra, dezvoltat de compania Amgen, administrat împreună cu imunoterapia Imfinzi, produsă de AstraZeneca, a redus riscul de deces cu 58% în comparație cu administrarea exclusivă a medicamentului Imfinzi, la pacienții cu cancer pulmonar cu celule mici în stadiu extins. Datele provin dintr-un studiu prezentat sâmbătă, în cadrul unei conferințe medicale importante, potrivit Reuters.

În prezent, Imfinzi reprezintă tratamentul standard după chimioterapie pentru pacienții cu această formă de cancer, extrem de agresivă și dificil de tratat, la care boala nu progresează după administrarea inițială a chimioterapiei.

Studiul a arătat că pacienții care au primit ambele medicamente au avut o supraviețuire mediană de 21,1 luni, comparativ cu 12,7 luni în cazul celor tratați doar cu Imfinzi.

„Dacă administrezi Imdelltra din ce în ce mai devreme, obții beneficii clinice mai mari”, a declarat Paul Burton, directorul medical al companiei Amgen, cu sediul în California. Acesta a descris rezultatele drept „fără precedent în avansarea tratamentului cancerului pulmonar cu celule mici în stadiu extins”.

Imdelltra ar putea genera vânzări anuale de peste 2,5 miliarde de dolari

Prețul de listă al Imdelltra în Statele Unite este de aproximativ 30.000 de dolari pentru un ciclu de tratament, ceea ce înseamnă peste 390.000 de dolari pe an. Analiștii de pe Wall Street estimează că vânzările anuale ale medicamentului ar putea depăși 2,5 miliarde de dolari până în 2030, conform datelor LSEG.

În prezent, medicamentul Amgen este aprobat pentru adulții cu cancer pulmonar cu celule mici în stadii avansate, la care boala a progresat în ciuda chimioterapiei. Aprobarea s-a bazat pe date care au arătat că Imdelltra a redus riscul de deces cu 40% în acest context.

Rezultatele complete ale studiului, care a inclus 563 de pacienți, au fost prezentate în cadrul reuniunii Societății Europene de Oncologie Medicală, organizată la Madrid, și publicate în revista New England Journal of Medicine. Amgen anunțase anterior că studiul clinic de fază a III-a a avut rezultate pozitive.

Cum acționează cele două medicamente

Imdelltra face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticorpi bispecifici, concepuți să aducă în contact celulele T ale sistemului imunitar și celulele canceroase, astfel încât primele să le poată distruge.

Imfinzi este o formă mai veche de imunoterapie, care blochează mecanismul prin care tumorile se ascund de atacul sistemului imunitar.

Cele mai multe cazuri de cancer pulmonar sunt reprezentate de formele fără celule mici. Cancerul pulmonar cu celule mici, forma vizată de Imdelltra, reprezintă până la 15% din totalul cazurilor. La nivel mondial, sunt diagnosticate anual aproximativ 250.000 de cazuri noi, potrivit Institutelor Naționale de Sănătate din Statele Unite (NIH).

Foarte puțini dintre pacienții diagnosticați cu această formă de cancer pot fi operați, iar majoritatea primesc inițial radioterapie și chimioterapie, a explicat Paul Burton.

Ratele de supraviețuire depind de momentul diagnosticării bolii. Cu toate acestea, rata generală de supraviețuire la cinci ani este de numai aproximativ 9%, potrivit Societății Americane de Cancer.

Aproape 80% dintre pacienții tratați cu ambele medicamente au supraviețuit un an

Potrivit Amgen, aproape 80% dintre pacienții incluși în studiu care au primit combinația de medicamente erau în viață după un an, comparativ cu 53% dintre cei tratați exclusiv cu Imfinzi. Monitorizarea pacienților continuă.

Tratamentul combinat a fost asociat însă și cu o frecvență mai mare a unor reacții adverse grave. Acestea, inclusiv scăderea numărului de globule albe din sânge, au fost raportate la 20,9% dintre pacienții care au primit ambele medicamente, față de 10,8% în grupul tratat doar cu Imfinzi.

Un alt efect advers, sindromul de eliberare a citokinelor, o reacție inflamatorie intensă și potențial periculoasă, a fost raportat la 49,6% dintre pacienții care au primit Imdelltra. Dintre aceste cazuri, unul singur a fost grav. Nu au fost înregistrate decese asociate acestui sindrom.

Reacțiile adverse au dus la întreruperea tratamentului combinat în cazul a 5,7% dintre pacienți. În grupul care a primit exclusiv Imfinzi, proporția a fost de 5,8%.

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