Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat. „Nu cer să fie iertat, ci să pot avea grijă de el”

Întors din Anglia pentru a-și petrece ultimele zile acasă, un bărbat din Călan, bolnav de cancer în stadiu avansat, a fost arestat în baza unei condamnări mai vechi. Soția sa încearcă acum, disperată, să obțină o soluție legală care să-i permită să fie îngrijit acasă, alături de familie.

Bărbatul avea o condamnare pentru conducere fără permis. Foto: stiriantenavest

După mai bine de 30 de ani petrecuți împreună, Gabriela Ciocârlan își dorește un singur lucru: ca soțul ei, Daniel, bolnav de cancer în stadiu avansat, să poată fi îngrijit acasă, înconjurat de familie.

Cei doi locuiau în Anglia, însă, când starea bărbatului s-a agravat, acesta a vrut să se întoarcă în România şi să-şi trăiască ultimele zile în locuința lor din Călan. Numai că, odată ajuns acasă, a fost preluat de polițiști, în baza unei condamnări mai vechi.

Acum, Daniel Ciocârlan este internat la Spitalul Județean din Deva, sub pază, iar soția sa încearcă să obțină cât mai repede o soluție legală care să-i permită să-i fie alături în timpul care i-a mai rămas, relatează stiriantenavest.

Gabriela și Daniel Ciocârlan se stabiliseră de mai mulţi ani în Anglia, însă viața lor a fost dată peste cap de diagnosticul primit de bărbat: cancer pulmonar agresiv, care între timp s-a extins la ficat, glandele suprarenale și creier. Daniel a trecut prin trei intervenții chirurgicale pe creier, dar, din păcate, nu se mai pot face multe pentru el, astfel încât a decis că vrea să-şi trăiască ultimele zile acasă, în ţara în care s-a născut.

Starea lui s-a deteriorat atât de mult în ultima vreme, încât medicii au avertizat familia că drumul lung până în România ar putea fi riscant. Cu toate acestea, Daniel a insistat să se întoarcă în Călan, iar Gabriela decis să-i îndeplinească dorința, fără să știe că întoarcerea în țară avea să aducă o altă încercare, într-un moment şi aşa extrem de greu, în care familia se confrunta deja cu perspectiva pierderii lui.

Asta pentru că, în România, îi aştepta o altă problemă. Daniel avea o condamnare penală, după ce fusese prins conducând fără permis. La scurt timp după sosirea în Călan, polițiștii au venit la domiciliul familiei pentru a pune în executare măsurile dispuse de instanță.

Potrivit soției, bărbatul nu se mai poate deplasa fără ajutor. A fost dus inițial la penitenciar, apoi transferat la spital, unde a fost internat la oncologie, sub pază.

„Nu cer să fie iertat, ci să pot avea grijă de el”

Gabriela Ciocârlan nu spune că soțul ei nu trebuie să răspundă pentru faptele sale. Cere doar ca starea lui medicală să fie analizată de urgență și să fie luată în calcul posibilitatea de a-l îngriji acasă, dacă legea permite acest lucru.

Femeia susține că autoritățile britanice au ținut cont de gravitatea bolii. În țară, însă, condamnarea a fost pusă în executare, iar acum Gabriela așteaptă ca instanța să analizeze demersurile făcute.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au explicat faptul că polițiștii aveau obligația de a pune în aplicare hotărârea judecătorească. O eventuală amânare sau întrerupere a executării pedepsei nu poate fi decisă de poliție, ci trebuie analizată prin procedurile judiciare prevăzute de lege.

Gabriela Ciocârlan este disperată şi spune că este pregătită să îşi asume toate cheltuielile pentru tratamentul și îngrijirea soțului la domiciliu. Își dorește ca el să poată fi aproape de familie, inclusiv de mama sa, și să nu fie nevoit să-și petreacă timpul rămas departe de cei dragi, când tocmai de aceea şi-a dorit atât de mult să ajungă în România.

Pentru familie, așteptarea este cu atât mai grea cu cât nimeni nu știe cât timp mai are Daniel.

Până când instanța va lua o decizie, Daniel rămâne internat la Deva, sub pază, iar soția sa continuă să caute o cale legală prin care să-l poată aduce acasă.