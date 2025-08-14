Video Tragedie în Argentina: 87 de pacienți au murit după ce au primit fentanil contaminat cu bacterii

Justiția argentiniană anchetează moartea a 87 de pacienți din mai multe spitale care au primit fentanil medical contaminat cu bacterii.

Administrația Națională a Medicamentelor, Alimentelor și Tehnologiilor Medicale din Argentina (Anmat) a depus o plângere după ce un spital a descoperit prezența bacteriilor Klebsiella pneumoniae și Ralstonia pickettii în fentanilul administrat pacienților, informează Agerpres. Fentanilul este un opioid utilizat în scop medical, dar contaminarea i-a provocat efecte letale.

Decese în mai multe provincii

Decesele au fost înregistrate în spitale din provinciile Buenos Aires, Santa Fe, Formosa și Cordoba, a declarat judecătorul Ernesto Kreplak, responsabil de caz, pentru ziarul La Nación.

Potrivit presei argentiniene, cel puțin 24 de persoane sunt vizate de anchetă, printre care Ariel Garcia Furfaro, proprietarul companiilor HLB Pharma și Laboratorios Ramallo, suspectat că a produs și distribuit fentanilul contaminat. Cinci loturi infectate au fost distribuite în opt spitale și centre medicale din întreaga țară.

Proteste ale familiilor victimelor

În urmă cu două săptămâni, familii ale unor pacienți decedați au protestat în fața Spitalului Italian din La Plata, la 60 km sud de Buenos Aires, cerând „dreptate pentru victimele fentanilului”.

Alejandro Ayala, fratele lui Leonel, un pacient care a murit la 32 de ani, a declarat pentru AFP: „Fentanilul l-a ucis în câteva zile”.

Numărul real al victimelor ar putea crește

Experți consultați de La Nación avertizează că numărul deceselor legate de contaminarea bacteriană ar putea crește pe măsură ce vor fi analizate dosarele medicale ale altor pacienți decedați.