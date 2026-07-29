 Centrala de la Cernavodă se oprește complet: Seceta și nivelul scăzut al Dunării închid și Reactorul 2 | adevarul.ro
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Centrala de la Cernavodă se oprește complet: Seceta și nivelul scăzut al Dunării închid și Reactorul 2

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Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi deconectată controlat de la Sistemul Energetic Național, după ce Reactorul 1 a fost oprit marți din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Ambele reactoare au fost închise din cauza secetei. FOTO: arhivă
Ambele reactoare au fost închise din cauza secetei. FOTO: arhivă

Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit începând cu ora 10:00 a zilei de 30 iulie, potrivit informațiilor transmise de autorități, după ce scăderea continuă a debitului Dunării a dus deja la oprirea controlată a Unității 1.

Decizia are la bază procedurile aplicate de centrală în situații de secetă severă, atunci când nivelul apei ajunge la valori care nu mai permit funcționarea în condiții normale.

Nuclearelectrica a anunțat că oprirea Unității 2 poate avea loc fie în seara zilei de 29 iulie, fie în dimineața zilei de 30 iulie, în funcție de evoluția nivelului Dunării.

„SN Nuclearelectrica SA anunță că și Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național fie în seara zilei de 29 iulie 2026, fie în dimineața zilei de 30 iulie 2026, în funcție de scăderea nivelului Dunării.

Similar opririi Unității 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA)”, se arată în comunicatul instituţiei.

Ministerul Economiei a transmis că oprirea reactoarelor nu va afecta consumatorii casnici sau companiile.

„În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național”, se precizează în comunicatul ministerului.

Cele două unități ale centralei de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția de electricitate a României. Datele Transelectrica arată că marți, la ora 9:25, România producea 6.585 MW de energie electrică, iar partea provenită din surse nucleare era de 1.243 MW, adică aproape 19% din producția totală.

Oprirea ambelor reactoare are loc pe fondul unei scăderi accentuate a debitului Dunării, fluviul fiind sursa de apă folosită pentru sistemul de răcire al centralei. Potrivit celei mai recente prognoze a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, debitul Dunării la intrarea în România, în zona Baziaș, ar urma să rămână între 1.600 și 1.650 de metri cubi pe secundă până la începutul lunii august.

Valorile sunt mult sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă. Media multianuală este de aproximativ 4.700 metri cubi pe secundă în luna iulie și de circa 3.900 metri cubi pe secundă în august.

Un debit mai mic al Dunării la intrarea în țară a fost înregistrat în 1985, când fluviul a ajuns la aproximativ 1.400 metri cubi pe secundă, potrivit Administrației Naționale „Apele Române”.

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