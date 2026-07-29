 Proiectul privind infracțiunile de mediu, modificat după discuțiile cu fermierii. Ce garanții promit Ministerele Mediului și Agriculturii | adevarul.ro
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Proiectul privind infracțiunile de mediu, modificat după discuțiile cu fermierii. Ce garanții promit Ministerele Mediului și Agriculturii

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Ministerele Mediului și Agriculturii au discutat cu reprezentanții fermierilor despre proiectul de lege privind protecția mediului prin dreptul penal. Potrivit celor două ministere, noile prevederi vizează infracțiunile grave de mediu, nu utilizarea legală a apei în agricultură.

diana buzoianu
FOTO Facebook / Ministerul Mediului - România﻿

La întâlnirea desfășurată la sediul MMAP au participat ministra Mediului, Diana Buzoianu, viceprim-ministrul și ministrul Agriculturii, Barna Tánczos, alături de reprezentanți ai Federației Naționale PRO AGRO, Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal și Asociației Forța Fermierilor - AFF, precum și echipele tehnice și juridice ale celor două ministere, a transmis Ministerul Mediului printr-un comunicat.

Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2024/1203 și urmărește înăsprirea sancțiunilor pentru infracțiunile grave de mediu, introducând în același timp garanții pentru persoanele și operatorii care acționează cu bună-credință și respectă legea.

Clarificări privind captarea apei

Unul dintre principalele subiecte discutate a vizat infracțiunea referitoare la captarea ilegală a apelor de suprafață sau subterane, atunci când aceasta poate produce daune semnificative unui corp de apă.

MMAP și MADR precizează că proiectul nu incriminează existența sau utilizarea legală a unei fântâni și nici folosirea legală a apei în agricultură. Potrivit ministerelor, fermierii care respectă condițiile stabilite de autorități și utilizează apa în limitele legii nu sunt vizați de noile sancțiuni.

În schimb, prevederile se referă la fapte precum captările neautorizate care pot seca râuri sau lacuri, pot afecta alimentarea cu apă a comunităților sau pot produce daune semnificative mediului, sancțiunile urmând să fie stabilite în funcție de gravitatea faptelor și de efectele produse.

„Vrem să oprim infracțiunile grave, nu să sancționăm fermierii de bună credință. România are nevoie de o lege puternică împotriva celor care captează ilegal apa, distrug ecosisteme și pot lăsa comunități întregi fără această resursă vitală. În același timp, un fermier care lucrează cu bună-credință, are actele în regulă și respectă limitele stabilite trebuie să știe clar că legea protejează conduita corectă. Dialogul de astăzi ne-a ajutat să identificăm formulări mai clare, care reduc riscul interpretărilor abuzive, fără să slăbească lupta împotriva criminalității de mediu”, a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor.

Noi clarificări în proiectul de lege

În urma discuțiilor, participanții au convenit asupra necesității introducerii în proiect a unor clarificări privind activitățile desfășurate în baza unei autorizații, a unui aviz, a unui acord de mediu sau a altui act administrativ valabil, atunci când operatorul acționează cu bună-credință și respectă condițiile impuse. Forma juridică va fi stabilită de echipele de specialitate.

De asemenea, au fost analizate criterii suplimentare pentru evaluarea daunelor semnificative și modul de tratare a poluărilor generate de cazurile de forță majoră.

Totodată, MMAP va solicita Comisiei Europene o clarificare tehnică privind formularea referitoare la faptele „susceptibile să producă daune semnificative”, pentru ca transpunerea directivei să fie completă, iar norma națională să fie cât mai clară și predictibilă.

„Agricultura și protecția mediului nu sunt obiective opuse. Ambele depind de aceeași resursă esențială: apa. O reglementare bună trebuie să fie fermă cu ilegalitatea și, în același timp, predictibilă pentru producătorii care lucrează corect și legal. MADR va rămâne la masa dialogului, alături de MMAP și de organizațiile fermierilor, până când formulările vor fi clare, echilibrate și aplicabile. Mobilizăm echipele tehnice și construim soluțiile prin dialog, pe baza realităților din teren și cu respectarea legii”, a declarat viceprim-ministrul Barna Tánczos, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Reprezentanții MMAP, MADR și ai organizațiilor fermierilor au convenit să continue dialogul și să organizeze o nouă reuniune de lucru în aproximativ două săptămâni. Până atunci, echipele celor două ministere vor analiza propunerile formulate și vor integra clarificările care pot fi preluate, cu respectarea transparenței decizionale și a obligațiilor europene asumate de România.

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