Radu Miruță: Circulația la metrou, afectată de inundații, ar putea fi reluată spre seară. Ministrul anunță măsuri înaintea codului portocaliu

Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, a mers miercuri, 1 iulie, la stația de metrou Piața Victoriei, unde circulația a fost afectată după inundațiile provocate de furtunile din noaptea trecută. Acesta a declarat că echipele intervin pentru evacuarea apei, iar traficul ar putea fi reluat spre seară, dacă verificările tehnice nu vor identifica probleme suplimentare.

Potrivit ministrului, în stație s-au acumulat aproximativ 7 milioane de litri de apă, iar intervenția este coordonată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

„Se trage apa cu șapte pompe încontinuu. Este și o limită a capacității tehnice. Încă nu este atinsă, dar urmează să fie atinsă în ceea ce privește gazele scoase de aceste pompe. Am vorbit și cu domnul doctor Arafat. Suplimentăm și cu sprijin de la Ministerul Apărării, și de la ISU, până la șapte pompe. Se fac calcule privind câte dintre ele pot funcționa concomitent, astfel încât activitatea să se desfășoare în siguranță”, a spus Miruță.

Circulația ar putea fi reluată spre seară

Ministrul a estimat că evacuarea apei ar putea dura între șase și zece ore, în funcție de numărul de pompe care vor putea funcționa simultan:

„După calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de litri de apă care mai sunt acum de scos, undeva între șase și zece ore ar dura, în funcție de câte pompe se mai pot adăuga”.

Ulterior, Metrorex va trebui să curețe liniile și să verifice instalațiile electrice, senzorii și transformatoarele care ar fi putut fi afectate de apă.

„Luând în analiză scenariul actual, încercăm să dăm drumul spre seară. Rămâne de văzut cât vor dura activitățile celor de la Metrorex, în funcție de ce găsesc acolo”.

Ministrul: „În mod cert s-a întâmplat ceva în exteriorul stației”

Radu Miruță a afirmat că reprezentanții Metrorex i-au transmis că o astfel de situație nu s-a mai produs în ultimele trei decenii și a sugerat că problema ar fi fost provocată de dificultăți în preluarea apelor pluviale la suprafață.

„În ceea ce privește situația de la metrou, înțeleg de la oamenii responsabili de aici că de 30 de ani nu s-a întâmplat niciodată. În mod cert s-a întâmplat ceva în exteriorul stației de metrou. Pare că deasupra apa, care trebuia distribuită prin rețeaua de canalizare, nu a fost preluată în cel mai eficient mod cu putință”.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care, de la ora 15.00, a intrat în vigoare un cod portocaliu emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali.

Meteorologii avertizează că până joi, la ora 06.00, sunt așteptate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. Cantitățile de apă pot ajunge la 25-40 l/mp, iar local pot depăși 50-60 l/mp.