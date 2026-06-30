Cod Portocaliu de vreme rea în Capitală. A fost emis un nou mesaj RO-ALERT

Cetățenii au fost avertizați, marți seara, prin sistemul RO-ALERT cu privire la declanșarea unui nou episod de vreme extremă

O avertizare meteorologică de Cod Portocaliu vizează Capitala în intervalul orar 23:20 – 00:30.

Meteorologii anunță că în perioada menționată se vor semnala o vijelie cu rafale de vânt de 60-80 km/h, averse torențiale ce vor acumula 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii.

Autoritățile fac un apel ferm către populație să ia măsuri imediate de adăpostire.

Peste 200 de solicitări în curs în Capitală

DE altfel, marți seară Capitala s-a aflat sub Cod Roșu de furtună. Circulația pe bulevardele George Coșbuc și Mărășești a îngreunată din cauza arborilor doborâți de furtuna produsă.

Peste 20 de arbori doborâți de vântul puternic după ce meteorologii au emis o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale.

Potrivit unei prime evaluări a situației din teren, la această oră se circulă cu dificultate pe bulevardele George Coșbuc și Mărășești, din zona centrală a Sectorului 4, din cauza arborilor prăbușiți pe carosabil. De asemenea, circulația rutieră este îngreunată pe bulevardele Tineretului, Gheorghe Șincai, Dimitrie Cantemir, din cauza acumulărilor de apă.

Totodată, opt autoturisme au fost avariate ca urmare a fenomenelor meteorologice severe.

Tragedie în Ilfov

O persoană a murit marți seară, în localitatea Găneasa, județul Ilfov, după ce un copac doborât de furtună s-a prăbușit peste mașina sa aflată în mers. Incidentul tragic s-a produs în contextul fenomenelor meteorologice severe care au afectat marți seară zona Capitalei și județul Ilfov.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la sosirea echipajelor de intervenție, victima era încarcerată și prezenta leziuni incompatibile cu viața.