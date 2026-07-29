 Decizie definitivă în Franța: Paul de România va fi predat autorităților române | adevarul.ro
search
Joi, 30 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Decizie definitivă în Franța: Paul de România va fi predat autorităților române

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Curtea de Casație a Franței a respins definitiv recursul formulat de Paul de România împotriva deciziei de predare către autoritățile române. Prin această hotărâre, decizia de executare a mandatului european de arestare și de predare a persoanei solicitate către România a devenit definitivă, a transmis Ministerul Justiției miercuri.

paul de romania
Paul de România va fi predat autorităților române FOTO Profimedia

Potrivit Ministerului Justiției, hotărârea pronunțată astăzi urmează emiterii și punerii în executare a celui de-al treilea mandat european de arestare, în urmărirea îndeplinirii actului de justiție și a executării hotărârilor judecătorești definitive.

„Decizia instanței supreme franceze reconfirmă cooperarea judiciară eficientă dintre România și Republica Franceză și angajamentul comun al celor două state pentru aplicarea principiilor statului de drept și respectarea obligațiilor asumate în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară”, au transmis reprezentanții ministerului printr-un comunicat.

Totodată, această hotărâre confirmă buna funcționare a mandatului european de arestare, un instrument important de cooperare judiciară în materie penală la nivelul Uniunii Europene, mai precizează sursa citată.

„În jurisprudența sa constantă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reconfirmat principiul încrederii reciproce între statele membre, subliniind faptul că executarea unui mandat european de arestare reprezintă regula, iar refuzul executării sau al predării poate interveni numai în situații excepționale, strict delimitate de dreptul Uniunii Europene”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Justiției a transmis totodată că apreciază cooperarea eficientă dintre autoritățile judiciare române și franceze și reafirmă angajamentul României pentru consolidarea cooperării judiciare europene, ca instrument esențial pentru asigurarea executării hotărârilor judecătorești definitive și pentru protejarea statului de drept în spațiul Uniunii Europene.

Paul de România a fost condamnat definitiv în decembrie 2020 la trei ani și patru luni de închisoare cu executare în dosarul Ferma Băneasa.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2006-2013, acesta ar fi făcut parte dintr-un grup care a urmărit obținerea unor proprietăți revendicate fără drept, printre care Ferma Regală Băneasa și Pădurea Snagov. Anchetatorii au estimat atunci prejudiciul la aproximativ 145 de milioane de euro.

Paul de România a părăsit țara înainte de pronunțarea sentinței definitive și a fost dat în urmărire internațională. În iunie 2022 a fost localizat la Paris, însă instanțele franceze au refuzat, în mai multe rânduri, să îl predea autorităților române.

Ulterior, Paul de România a fost identificat și în Malta, unde o nouă cerere de extrădare formulată de România a fost de asemenea respinsă. În 2025, autoritățile române au emis un nou mandat european de arestare, iar acesta a fost reținut din nou în Franța.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Seceta extremă se va amplifica în bazinul Dunării. Situația este gravă și pe alte râuri și lacuri, restricții la robinet
stirileprotv.ro
image
Directoare din Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, reținută după un denunț al Odetei Nestor, implicată în dosarul de la DNA al lui Ciprian Ciucu
gandul.ro
image
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
mediafax.ro
image
Bătaie la vestiare după Universitatea Craiova – Levski 2-2! Felgueiras în prim plan. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
libertatea.ro
image
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Bulgarii se tem: posibilă intervenție UEFA, după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2!
digisport.ro
image
Au trecut 45 de ani de la nunta secolului. Secretul din spatele rochiei Prințesei Diana și jurământul care a schimbat tradiția regală
click.ro
image
Un mamut preistoric a ieșit la iveală, la Ruse, în albia Dunării, după ce fluviul a secat. A fost găsit de un țăran bulgar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord. Nu e o glumă!
cancan.ro
image
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
Când intră alocațiile în august 2026. Părinții ar putea primi banii mai devreme
playtech.ro
image
Încasări record! Câţi bani a făcut U Craiova după primul sold-out complet din istorie: 30.000 de bilete vândute cu Levski. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
32.000.000 de euro diferență! Cine e adversara Universității Craiova în UEFA Europa League
digisport.ro
image
Actorul de care Mirela Oprișor a fost îndrăgostită: „Era iubirea mea!”. Mărturisirea făcută după mulți ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dispar sobele cu lemne din casele românilor. Soluții propuse prin lege pentru încălzire
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute pe ucraineni”
actualitate.net
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin momente extrem de grele”
click.ro
image
Mirela Oprișor, declarații dureroase despre moartea fratelui: „Nu pot să-i uit ochii ăia disperați de frică”
click.ro
image
Cel mai bizar partaj din România. Un bărbat a cerut la divorț jumătate din silicoanele fostei soții
click.ro
Charlene de Monaco în costum de baie profimedia jpg
Trup sculptat în bikini hot, un vis uitat pentru Charlene de Monaco. Cum apare zilele astea la plajă soția lui Albert
okmagazine.ro
Luna plina in Varsator jpg
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată patul anti-divorț din vila de peste 1 milion de dolari a Iuliei Albu: „Este foarte confortabil”
image
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin momente extrem de grele”

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?