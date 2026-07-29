Decizie definitivă în Franța: Paul de România va fi predat autorităților române

Curtea de Casație a Franței a respins definitiv recursul formulat de Paul de România împotriva deciziei de predare către autoritățile române. Prin această hotărâre, decizia de executare a mandatului european de arestare și de predare a persoanei solicitate către România a devenit definitivă, a transmis Ministerul Justiției miercuri.

Potrivit Ministerului Justiției, hotărârea pronunțată astăzi urmează emiterii și punerii în executare a celui de-al treilea mandat european de arestare, în urmărirea îndeplinirii actului de justiție și a executării hotărârilor judecătorești definitive.

„Decizia instanței supreme franceze reconfirmă cooperarea judiciară eficientă dintre România și Republica Franceză și angajamentul comun al celor două state pentru aplicarea principiilor statului de drept și respectarea obligațiilor asumate în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară”, au transmis reprezentanții ministerului printr-un comunicat.

Totodată, această hotărâre confirmă buna funcționare a mandatului european de arestare, un instrument important de cooperare judiciară în materie penală la nivelul Uniunii Europene, mai precizează sursa citată.

„În jurisprudența sa constantă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reconfirmat principiul încrederii reciproce între statele membre, subliniind faptul că executarea unui mandat european de arestare reprezintă regula, iar refuzul executării sau al predării poate interveni numai în situații excepționale, strict delimitate de dreptul Uniunii Europene”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Justiției a transmis totodată că apreciază cooperarea eficientă dintre autoritățile judiciare române și franceze și reafirmă angajamentul României pentru consolidarea cooperării judiciare europene, ca instrument esențial pentru asigurarea executării hotărârilor judecătorești definitive și pentru protejarea statului de drept în spațiul Uniunii Europene.

Paul de România a fost condamnat definitiv în decembrie 2020 la trei ani și patru luni de închisoare cu executare în dosarul Ferma Băneasa.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2006-2013, acesta ar fi făcut parte dintr-un grup care a urmărit obținerea unor proprietăți revendicate fără drept, printre care Ferma Regală Băneasa și Pădurea Snagov. Anchetatorii au estimat atunci prejudiciul la aproximativ 145 de milioane de euro.

Paul de România a părăsit țara înainte de pronunțarea sentinței definitive și a fost dat în urmărire internațională. În iunie 2022 a fost localizat la Paris, însă instanțele franceze au refuzat, în mai multe rânduri, să îl predea autorităților române.

Ulterior, Paul de România a fost identificat și în Malta, unde o nouă cerere de extrădare formulată de România a fost de asemenea respinsă. În 2025, autoritățile române au emis un nou mandat european de arestare, iar acesta a fost reținut din nou în Franța.