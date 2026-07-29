 Arestări în dosarul fraudării vechimii în muncă la Casa de Pensii. Printre cele trei persoane ajunse după gratii, şi un fost candidat la Primăria Sectorului 3 | adevarul.ro
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Arestări în dosarul fraudării vechimii în muncă la Casa de Pensii. Printre cele trei persoane ajunse după gratii, şi un fost candidat la Primăria Sectorului 3

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Trei persoane au fost arestate în dosarul privind obținerea unor pensii pe baza unor date false despre vechimea în muncă. Printre ele se află și un fost candidat la Primăria Sectorului 3.

Trei persoane au fosr arestate în dosarul falsificării vechimii în muncă. FOTO: arhivă
Trei persoane au fosr arestate în dosarul falsificării vechimii în muncă. FOTO: arhivă

Este vorba despre dosarul în care DIICOT a făcut, pe 15 iulie, zeci de percheziții în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați. Procurorii susțin că mai multe persoane ar fi fost trecute în acte ca angajate ale unor firme și asociații, deși nu ar fi lucrat în realitate acolo. Datele false ar fi fost apoi folosite pentru a crea vechime în muncă și pentru obținerea unor pensii.

Printre persoanele pentru care instanța a dispus arestarea preventivă se află și Corneliu Ștefan, care a candidat la Primăria Sectorului 3.

Măsura a fost luată după ce procurorii DIICOT au contestat o decizie anterioară a Tribunalului București. Curtea de Apel București a admis în parte contestația și a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.

 „Admite în parte contestația formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii din data de 16.07.2026 pronunțată de Tribunalul București-Secția I Penală în dosarul 29304/3/2026. Desființează în parte încheierea penală contestată și în fond rejudecând: Admite în parte propunerea de arestare preventivă formulată de PICCJ-DIICOT. Dispune arestarea preventivă a inculpaților inculpat 1 (...), inculpat 2 (...), inculpat 3 (...) pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă (...) Respinge ca neîntemeiate contestațiile formulate de contestatorii inculpat 1, inculpat 4, inculpat 3 împotriva aceleiași încheieri. Obligă fiecare contestator-inculpat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. (...) Definitivă”, se arată în decizia instanței.

Potrivit anchetatorilor, acuzaţii ar fi fost folosite firme fără activitate și asociații nonprofit pentru a introduce în documente persoane care nu au lucrat efectiv pentru respectivele entități. Prin declarații fiscale cu informații nereale transmise către ANAF, acele persoane ar fi apărut cu perioade de muncă și contribuții care nu existau în realitate.

„Prin introducerea în bazele de date ale ANAF a unor declarații fiscale D112 cu informații nereale, beneficiarilor li se crea, în mod fictiv, vechime în muncă și stagii de cotizare”, se arată în comunicatul DIICOT.

Procurorii spun că situația s-ar fi desfășurat pe parcursul a aproximativ cinci ani. În această perioadă, peste 860 de persoane ar fi primit vechime fictivă, iar mai mult de 170 dintre acestea ar fi folosit datele pentru a obține pensii sau pentru a crește valoarea pensiilor.

„În unele cazuri, au fost acordate pensii unor persoane care, în lipsa perioadelor de activitate introduse în mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept. Prejudiciul calculat până la 31 decembrie 2024 este de aproximativ 7 milioane de lei și continuă să crească”, au precizat procurorii.

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