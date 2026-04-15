Alexandru Rogobete despre datoria României la Pfizer: „Este o discuție exploratorie, nu se va lua o decizie mâine”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că România poartă în prezent discuții preliminare privind obligațiile financiare către compania farmaceutică Pfizer, în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro, subliniind că nu există o decizie iminentă în acest sens.

Oficialul a precizat că este vorba despre o etapă de dialog și analiză, menită să deschidă o posibilă negociere între părți.

„Este o discuție exploratorie. Sigur că în urma acestor discuții și a concluziilor pe care le vom trage în urma discuției, vom înainta și vom avea probabil numeroase alte întâlniri la nivel tehnic. Nu cred și cu siguranță nu se va lua o decizie cu certitudine mâine, dar vom deschide dialogul către o negociere absolut necesară și absolut firească în contextul dat”, a spus ministrul.

Întrebat despre contextul mai larg al vizitei și întâlnirilor oficiale, ministrul a explicat că a avut discuții cu reprezentanți ai unei companii farmaceutice internaționale interesate de investiții în România, dar și întâlniri la nivelul Banca Mondială.

„Vin de la o întâlnire cu o mare companie farmaceutică, mă rog, prezentă în România și în continuă extindere în Statele Unite, cu care încercăm să avem viitoare parteneriate pentru zona de cercetare și pentru zona de startup-uri. Își doresc să investească în startup-uri de cercetare în zona farmaceutică și România este o piață importantă pentru a face acest lucru”, a declarat acesta.

Acesta a adăugat că discuțiile cu Banca Mondială vizează continuarea proiectelor din domeniul sănătății, inclusiv infrastructura pentru marii arși și digitalizarea sistemului medical.

„Să nu uităm că România are proiecte importante cu Banca Mondială, vorbim în zona sănătății. Vorbim aici de cele trei spitale de arși grav, cele două de la Timișoara și Târgu Mureș care sunt aproape finalizate, cel de la București pentru copii.”

Rogobete a precizat că autoritățile iau în calcul extinderea investițiilor în acest domeniu.

„Este evident că mai avem nevoie de cel puțin un centru în București, dacă nu încă unul în zona de est sau nord-est a țării”, a mai spus acesta.

Potrivit acestuia, discuțiile cu reprezentanții Băncii Mondiale vizează și posibilitatea extinderii sprijinului financiar și tehnic pentru noi proiecte în sistemul de sănătate din România.