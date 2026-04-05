Rogobete, dezvăluiri despre contracul cu Pfizer: România a avut 5 zile pentru a refuza vaccinurile. Aveam deja pe stoc 11 milioane de doze

Ministrul Sănătății a comentat procesul pierdut de România cu Pfizer și a explicat faptul că, deși suma de aproximativ 600 de milioane de euro trebuie plătită, există posibilitatea ca statul să negocieze obținerea de medicamente alternative.

Invitat la Antena 3, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comentat duminică, 5 aprilie, situația contractului cu Pfizer și procesul pierdut de România în primă instanță, referitor la cele 39 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19.

Oficialul a confirmat că statul român va trebui să achite oricum suma datorată, dar a arătat că există oportunitatea de a negocia obținerea de medicamente alternative sau alte produse necesare populației în schimbul acestor bani.

„Am speranța că aceste negocieri vor duce într-o direcție bună și că putem introduce în România medicamente de care oamenii au nevoie. Banii oricum îi vom da. Am văzut și aici tot felul de speculații și de discuții. Lucrurile sunt foarte simple. Indiferent că ne convine sau că nu ne convine, astăzi avem această factură (…). Avem două variante, plătim banii și aducem vaccin pe care îl distrugem sau încercăm un efort de echipă (…) ca de acești bani sau măcar de un procent mare din această sumă să putem introduce niște medicamente noi pentru oameni”, a declarat Alexandru Rogobete.

În acelaşi context, ministrul Sănătăţii a precizat că România nu dispune de spații suficiente pentru depozitarea celor 39 de milioane de doze de vaccin și că livrarea acestora se va face etapizat, conform motivării Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„Undeva la 19 euro costă o doză, aproximativ. Nu știu costul de distrugere. Am distrus și noi undeva la 3,5 milioane de doze de vaccin, care au expirat în anul 2023-2024”, a explicat el.

Contractul putea fi refuzat în 2021

Alexandru Rogobete a confirmat că, în 2021, statul român a avut la dispoziție cinci zile pentru a refuza contractul care acum ne costă aproximativ 600 de milioane de euro.

„Comisia Europeană și compania, concret, au trimis în mai 2021 oferta pentru un nou contract, adică al treilea contract, cu o cantitate de 39 de milioane de doze. La momentul respectiv, în stocurile din România, de la toți cei patru producători, erau aproximativ 11 milioane de doze, suficient pentru anul respectiv și, la cum mergea vaccinarea, suficient și pentru anul următor. Foarte important, nu era ultimul contract care putea fi făcut această companie”, a detaliat Alexandru Rogobete.

Ministrul a punctat că singurul oficial care a evaluat realist situația și a refuzat semnarea a fost fostul ministru Nazare, care ulterior a fost schimbat din funcție.

„Singurul care în acea perioadă era ancorat în realitate, asta spun acum, când văd cifrele și ceea ce s-a întâmplat, a fost ministrul Nazare, care și-a dat seama de aceste cantități uriașe, văzând și celelalte contracte, cu ceilalți producători, și care nu a dorit să semneze. Mă rog, urmare acestei realități a fost schimbat din funcție”, a completat el.