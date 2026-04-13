România caută „soluția de salvare” după procesul pierdut cu Pfizer. Planul ministrului Rogobete pentru a recupera banii de vaccinuri

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că va efectua în perioada următoare o vizită în SUA pentru a se întâlni cu reprezentanți ai companiilor farmaceutice printre care și Pfizer. Discuțiile vin în contextul unei datorii pe care România vrea să o negocieze cu avantaje pentru țara noastră, plata datoriei fiind legată de achiziția de noi medicamente.

Scopul vizitei, potrivit unui comunicat de presă, este de a transforma „pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti - Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienți, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public”.

Contextul vizitei: datorii de 600 de milioane de euro pe care România trebuie să le achite

Amintim că, la începutul lunii aprilie un tribunal din Bruxelles a condamnat, în primă instanță, Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile achiziționate în timpul pandemiei Covid-19. Alexandru Rogobete se va afla în perioada 14-18 aprilie 2026 la Washington D.C. (SUA), acolo unde va avea o serie de întâlniri cu reprezentanții Băncii Mondiale și a principalelor companii americane din domeniul sǎnǎtǎții.

Reamintim că România a pierdut procesul deschis de compania farmaceutică Pfizer în Belgia, pe fondul refuzului Guvernului țării noastre de a achita peste 20 de milioane de doze de vaccin COVID-19.

Programul ministrului Alexandru Rogobete

Reprezentanții executivului au anunțat intenția de a negocia o posibilă soluție alternativă la plata datoriei anterior acestei vizite. Pe lângă această întâlnire Alexandru Rogobete se va întâlni și cu reprezentanții Băncii Mondiale.

Programul vizitei:

Miercuri, 15 aprilie 2026

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Eli Lilly

- Participare masă rotundă "Combaterea cancerului ca politică economică: explorarea unor abordări pentru finanțarea îngrijirii eficiente a bolnavilor cu cancer pulmonare și a capacității sistemelor de sănătate. "

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Pfizer

Joi, 16 aprilie 2026

- Întâlnire cu reprezentanții companiei GEHealthCare

- O serie de întâlniri formale și informale cu reprezentanții Băncii Mondiale

Vineri, 17 aprilie

- Participare masă rotundă "Acțiuni inițiate la nivel național: un schimb de opinii la nivel ministerial privind reformele sistemului de sănătate ".

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Medtronic

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Pfizer