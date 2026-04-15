Alexandru Rafila îl acuză pe fostul premier Nicolae Ciucă în scandalul vaccinurilor: „Nu a acționat în niciun fel”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat de ce nu a anunțat public că premierul de la acea vreme ar fi ratat termenul de 3–4 zile impus de Comisia Europeană pentru negocierile cu Pfizer. O reacție rapidă ar fi redus de peste trei ori costurile suportate de România în 2023, susține el.

„Noi am venit cu soluția către Guvernul României, care trebuia să asigure finanțarea, pe de-o parte, și schimbarea legislației privind achizițiile publice, pe de altă parte, și nu a făcut-o, deci, chestiunea asta. De ce nu am ieșit public să spun chestiunea asta? Nu cred că în acel interval de trei, patru zile care pe care îl aveam la îndemână din partea celor cu care am negociat era propice pentru astfel de poziție publică, pentru că nu ar fi adusă în niciun fel o soluționare a situației”, a declarat Alexandru Rafila pentru Euronews.

Fostul ministru a susținut totodată că a încercat să prezinte soluții fostului premier Nicolae Ciucă, însă șeful Guvernului de la acea vreme le-ar fi ignorat.

„Eu l-am informat și personal, informal, sigur, pe domnul prim-ministru, care în ciuda faptului că era o urgență, aveam un termen foarte scurt de răspuns către Pfizer și Comisia Europeană nu a acționat în niciun fel”, a explicat Rafila.

El a explicat totodată că a luat în considerare inclusiv renegocierea contractului prin reducerea numărului de doze și plata unei sume de aproximativ 170 de milioane de euro, denumită „taxă de flexibilizare”.

„Deci nu discutăm despre 600 de milioane, 600 de milioane reprezintă suma generată de contractul inițial. Discutăm de o reducere a sumei prin asumarea unor măsuri care însemnau ordonanță de urgență, hotărâri ale Guvernului României, care însemna modului de schimbare achizițiilor publice și finanțarea acestei sume de 170 de milioane de euro suplimentară pe care ar fi trebuit să o plătim pentru produse pe care noi nu le primeam”, a spus Rafila.

Afirmațiile vin în contextul în care România trebuie să achite aproximativ 600 de milioane de euro pentru doze de vaccin anti-COVID rămase neutilizate, după ce a pierdut procesul cu Pfizer.

La începutul lunii aprilie, deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA împotriva fostului ministru al Sănătății Alexandru Rafila, acuzându-l de abuz și neglijență în serviciu. USR susține că refuzul renegocierii contractului cu Pfizer a dus la pierderea unui proces internațional.