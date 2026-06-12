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Nicușor Dan a promulgat legea privind participarea României la programul european de apărare SAFE

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Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul pentru promulgarea legii care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2026 privind aplicarea în România a regulamentului european referitor la instrumentul SAFE (Security Action for Europe).

Nicușor Dan a promulgat legea privind aplicarea programului SAFE. FOTO: Arhivă
Nicușor Dan a promulgat legea privind aplicarea programului SAFE. FOTO: Arhivă

Actul normativ stabilește cadrul necesar pentru participarea României la programul european destinat consolidării industriei de apărare și dezvoltării capacităților militare ale statelor membre.

SAFE este un instrument lansat de Uniunea Europeană în 2025, în contextul deteriorării situației de securitate de pe continent și al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Programul permite acordarea de împrumuturi statelor membre pentru investiții în producția de armament, echipamente militare și tehnologii de apărare.

Program european de 150 de miliarde de euro

Potrivit Comisiei Europene, SAFE reprezintă primul pilon al planului ReArm Europe și pune la dispoziția statelor membre până la 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru proiecte din domeniul apărării.

Instrumentul urmărește stimularea producției europene de echipamente militare, dezvoltarea unor achiziții comune între statele membre și reducerea dependenței de furnizori din afara Uniunii Europene.

Legea promulgată de președinte aprobă ordonanța prin care sunt stabilite măsurile necesare pentru aplicarea în România a regulamentului european privind instrumentul SAFE.

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