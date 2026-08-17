Primul vehicul complet electric al constructorului italian Ferrari NV a devenit cea mai scumpă maşină nouă vândută vreodată la o licitaţie, fiind adjudecat pentru 40 de milioane de dolari.

La licitaţia caritabilă organizată de casa Sotheby’s cu ocazia evenimentului Monterey Car Week din California, un model Luce personalizat a doborât precedentul record, stabilit anul trecut, când un automobil Daytona SP3 personalizat de Ferrari s-a vândut cu 26 de milioane de dolari, a informat producătorul auto, relatează Agerpres.

Ferrari Luce, primul model complet electric al mărcii

În luna mai, Ferrari a dezvăluit primul său model complet electric, botezat „Luce”, care poate atinge o viteză maximă de peste 310 kilometri pe oră şi are o autonomie de peste 530 de kilometri.

Modelul poate accelera de la 0 la 100 km/h în 2,5 secunde şi este echipat cu o baterie de 122 kWh. Lansarea sa a fost însă întâmpinată cu un val de critici şi a fost urmată de o scădere a preţului acţiunilor companiei.

Luce a fost proiectat în colaborare cu LoveFrom, studioul fondat de Jony Ive, fostul șef de design al Apple şi una dintre figurile-cheie din spatele designului iPhone şi iMac. Mașina cu patru uşi dezvoltă peste 1.000 de cai-putere.

Ferrari spune că modelul a atras comenzi

Directorul Ferrari, Benedetto Vigna, a declarat în luna mai că producătorul a primit comenzi pentru modelul Luce atât de la clienți vechi, cât şi de la clienți noi.

„Ferrari Luce nu are nicio legătură cu maşinile electrice pe care le-ai văzut de la alţi jucători. Trebuie să-l vezi şi să-l conduci pentru a înţelege că nu a fost copiat, nici interiorul, nici exteriorul, nici performanţa”, a spus Benedetto Vigna la acea dată.

La finele lunii iulie, Ferrari şi-a îmbunătăţit previziunile de profit pentru întregul an, în contextul în care cererea pentru modelele în ediţie limitată, precum F80, şi pentru o versiune mai scumpă a modelului Purosangue cu patru locuri a contribuit la creşterea rezultatelor din al doilea trimestru.