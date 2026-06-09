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Ce se întâmplă cu banii europeni prin SAFE pentru loturile restante din autostrăzile A7 și A8. Explicația Ministerului Transporturilor după depășirea termenului-limită

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Deși până în acest moment nu au fost semnate contracte pentru trei dintre cele nouă loturi de pe autostrăzile A7 și A8, finanțate prin programul SAFE, iar termenul de 31 mai a expirat, România nu va pierde finanțarea europeană aferentă acestui program, în contextul în care cele două proiecte au caracter transfrontalier. Anunțul a fost făcut în exclusivitate pentru Adevărul de către Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.  

Vedere aeriană de pe Autostrada A7. FOTO: Moldova vrea Autostradă
Vedere aeriană de pe Autostrada A7. FOTO: Moldova vrea Autostradă

Pe Autostrada A8, lotul Târgu Frumos – Lețcani (28,6 km), câștigat de Danlin XXL, este contestat de Strabag și Makyiol. De asemenea, lotul Iași – Ungheni (15,5 km), atribuit asocierii Itinera SPA (lider) – ICM S.P.A. – Saipem S.P.A., a fost contestat de Concelex și Construcții Erbașu.

Pe Autostrada A7, lotul Bălcăuți – Siret (12,7 km), parte a tronsonului Suceava – Siret, urmează să fie contractat de CNAIR cu asocierea FAR Foundation SRL – Automagistral Pivden SRL – Lincor Trans, după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins săptămâna trecută contestațiile depuse de MIS Grup și Concelex. Aceeași asociere va executa și celelalte două loturi de pe același tronson, respectiv Suceava – Dărmănești (18,6 km) și Dărmănești – Bălcăuți (24,45 km), consolidând astfel atribuirea întregului segment Suceava – Siret către același constructor.

Tot pe Autostrada A7, sectorul Pașcani – Suceava, format din două loturi în lungime totală de 62 km, este integral atribuit grupului UMB Tehnostrade, patronat de Dorinel Umbrărescu. 

Constructorul din Bacău va avea de construit, pe Autostrada A8, lotul lotul Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos (27 km), în timp ce Lețcani – Iași (17,7 km) va fi realizat de FCC (Spania).

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România nu pierde finanțarea prin SAFE pentru autostrăzi

În principiu, Regulamentul european privind programul SAFE prevede că toate contractele trebuie încheiate până la 31 mai, în caz contrar statele membre fiind obligate să recurgă la achiziții comune la nivel european. Totuși, această regulă nu se aplică în mod strict segmentelor de autostradă incluse de România în program, întrucât acestea sunt încadrate drept proiecte transfrontaliere, cu extensii pe teritoriul Republicii Moldova și al Ucrainei.

„Sectoarele de autostradă Moțca – Pașcani și Suceava – Siret, respectiv Pașcani–Ungheni, având și acea componentă transfrontalieră, cu câțiva kilometri de autostradă în Republica Moldova și câțiva kilometri de drum modernizat în Ucraina, la pachet cu proiectul din România, sunt considerate de Comisie o achiziție comună, un proiect realizat în parteneriat de mai multe state. Iar pe regulamentul SAFE, asta se încadrează la posibilitatea de a semna contracte și după 31 mai. De aceea am reușit să găsim această interpretare a regulamentului și de aceea nu avem o problemă în acest moment”, a explicat pentru Adevărul Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și principal responsabil în cadrul instituției după instalarea lui Radu Miruță în postul de ministru interimar. 

În ceea ce privește stadiul semnării contractelor, Horațiu Cosma a precizat că în aceste zile sunt așteptate deciziile Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) în cazul loturilor Târgu Frumos – Lețcani și Iași – Ungheni. Referitor la lotul Bălcăuți – Siret, oficialul a explicat că semnarea contractului depinde de finalizarea unui acord cu Ucraina, necesar pentru derularea proiectului în condiții transfrontaliere.

„S-a amânat cu câteva zile decizia CNSC pe două dintre ele. Pe al treilea încă mai avem de semnat acordul dintre România și Ucraina pentru partea de Siret, după care vom semna contractul acolo unde s-au respins contestațiile. Iar pe celelalte două loturi de pe A8 așteptăm să vină, în orice moment, deciziile CNSC și vom semna imediat”, a precizat Horațiu Cosma.

 Ionuț Ciurea: Cea mai importantă bucată din A8 este legarea Iașiului de A7

Pe de altă parte, finanțarea prin programul SAFE nu acoperă în integralitate necesarul pentru aceste nouă loturi. În aceste condiții, susține Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, susține că autoritățile ar trebui să prioritizeze loturile mai importante, precum cele care leagă Iașul de Autostrada A7.

„Cea mai importantă bucată din A8 este legarea Iașiului de A7 prin tronsonul Pașcani–Lețcani. Este, de departe, segmentul cu cel mai mare impact economic și de trafic, pentru că practic asigură conectarea directă a Iașiului la rețeaua mare de autostrăzi. În același timp, are rolul de a scoate traficul greu din zona urbană și de pe actualele drumuri naționale, unde presiunea este foarte mare. Din păcate, segmentul Târgu Frumos–Lețcani a rămas cumva în urmă, deși este o componentă esențială a întregii legături A8. Este bucata care asigură continuitatea proiectului și care, din punct de vedere strategic, ar trebui să fie una dintre priorități, însă în practică a fost întârziată față de celelalte tronsoane”, a explicat Ionuț Ciurea pentru Adevărul.

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