Bulgaria își întărește apărarea antiaeriană. Va cumpăra șapte sisteme radar franceze

Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri achiziționarea a șapte sisteme radar tridimensionale și a echipamentelor auxiliare necesare, produse de compania franceză Thales, în cadrul unui program de modernizare a apărării antiaeriene.

Echipamentele sunt capabile să detecteze rachete de la distanțe mari și fac parte din eforturile Bulgariei de a-și consolida capacitățile de apărare și de a-și respecta obligațiile asumate în cadrul NATO, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit publicației The Sofia Globe, proiectul a fost aprobat cu 186 de voturi pentru și trei împotrivă, acestea din urmă venind din partea partidului pro-rus Vuzrazhdane.

Valoarea inițială a contractului pentru achiziția radarelor de la Thales LAS France SAS este de 114,1 milioane de euro. Totuși, având în vedere posibilele evoluții ale situației geopolitice și ale costurilor din următorii ani, autoritățile bulgare au aprobat un plafon de până la 195 de milioane de euro pentru implementarea completă a proiectului.

Finanțarea va fi asigurată prin SAFE (Security Action for Europe), noul instrument financiar al Uniunii Europene destinat sprijinirii investițiilor în apărare. Programul oferă statelor membre împrumuturi pe termen lung și cu costuri reduse pentru dezvoltarea capacităților militare și pentru proiecte de achiziții comune.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov, a declarat în Parlament că proiectul presupune două contracte separate: unul între ministerele apărării din Bulgaria și Franța și un altul între Ministerul bulgar al Apărării și compania Thales.

Potrivit autorităților de la Sofia, aprobarea era urgentă deoarece întârzierea semnării contractului după sfârșitul lunii iunie ar fi putut duce la pierderea sloturilor de producție și la amânarea livrării noilor radare până după anul 2030.

Bulgaria și-a anunțat intenția de a-și majora cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB, în conformitate cu obiectivele stabilite în cadrul NATO, mai transmite Agerpres.