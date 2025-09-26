Vremea se schimbă radical: vânt puternic și temperaturi scăzute pentru sfârșitul lunii septembrie

Meteorologii anunță că vineri, 26 septembrie, România se va confrunta cu o vreme mai rece decât normalul perioadei, cu excepția vestului țării, unde temperaturile vor fi apropiate de mediile multianuale.

Cerul va fi variabil în regiunile estice, dar în restul țării va fi mai mult noros. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia se vor semnala ploi slabe pe arii restrânse, iar în Muntenia sunt posibile precipitații izolate. În zona montană înaltă, meteorologii nu exclud ninsori trecătoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze de 40-50 km/h, a anunțat ANM.

În județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 55-65 km/h, iar în zona montană aferentă rafalele vor atinge 80-100 km/h. Intensificări ale vântului se vor înregistra și pe litoral, cu rafale de 50-65 km/h. Pentru aceste zone, meteorologii au emis cod galben de vânt puternic.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade, iar cele minime între 2 și 14 grade. În depresiunile Carpaților Orientali, dimineața se va forma brumă, iar izolat va fi ceață, atât noaptea, cât și dimineața.

În Capitală, vremea va fi rece pentru această perioadă a anului, cu cer mai mult noros. Vântul va avea intensificări în timpul zilei, cu viteze de până la 45-50 km/h, iar noaptea va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa între 18 și 19 grade, iar cea minimă între 6 și 9 grade.

Meteorologii recomandă prudență șoferilor și persoanelor care se află în zonele expuse vântului puternic sau în zonele montane.