search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Prognoza meteo joi, 25 septembrie. Vremea se răcește semnificativ, la munte sunt așteptate ninsori slabe

0
0
Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie anunță o răcire semnificativă a vremii în cea mai mare parte a țării, începând de joi, 24 septembrie. Temperaturile vor coborî sub mediile normale ale perioadei în Moldova, estul Transilvaniei, dar și în nordul, centrul și estul Munteniei. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice datei calendaristice.

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această dată. FOTO: arhivă
Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această dată. FOTO: arhivă

Maximele vor varia de la 11 grade Celsius în nordul Moldovei până la 25 de grade în Banat, iar minimele între 2 și 16 grade, cu posibile scăderi spre 0 grade în estul Transilvaniei.

Cerul va fi predominant noros, cu ploi temporare, mai ales sub formă de averse, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, local în Oltenia și izolat în Muntenia. Pe arii restrânse pot apărea descărcări electrice și cantități de apă ce pot depăși 15–20 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 2.000 de metri, sunt prognozate precipitații slabe sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud și izolat în rest, rafalele atingând 40–50 km/h, iar în Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul Ialomiței și pe litoral 50–65 km/h. Izolat se va semnala ceață.

În Capitală, vremea se răcește, cu cer mai mult noros și ploi slabe pe timpul nopții. Vântul va sufla cu intensificări de 40–50 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 21 de grade, iar minima între 8 și 10 grade.

Pentru sfârșitul săptămânii, vremea se va menține răcoroasă, cu maxime între 12 și 25 de grade Celsius și minime între -2 și 15 grade. În București, termometrele vor indica maxime de 18–20 de grade și minime de 7–9 grade.

Săptămâna viitoare, 29 septembrie - 6 octombrie 2025, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

„Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale”, indică ANM.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
Cât câștigă acest INDIAN, din cele două joburi din România: instalator și livrator: „Vreau să fiu român în câțiva ani”
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
mediafax.ro
image
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac angajările la stat pentru familii întregi
fanatik.ro
image
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
observatornews.ro
image
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
De ce nu se mai scrie numele posesorului maşinii în cartea de identitate? Explicaţia MAI
playtech.ro
image
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe 1 octombrie. Au lumea la picioare în tot ce fac
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Vremea se răcește drastic și ninge, prăpastie termică la sfârșit de septembrie
romaniatv.net
image
Vin ninsorile în România! ANM anunță zonele afectate
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
click.ro
image
Destinația Anului 2025! Celebra stațiune care a renăscut și oferă servicii premium
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
Kate middleton, Donald Trump foto Profimedia jpg
Presiunea pe care a simțit-o Prințesa de Wales pe timpul vizitei de stat a lui Donald Trump: „Toți ochii au fost ațintiți asupra ei”
okmagazine.ro
Claudia Cardinale foto Profimedia jpg
Secretul incredibil pe care Claudia Cardinale i l-a ascuns primului ei copil, născut în urma unui viol
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii