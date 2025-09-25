Prognoza meteo joi, 25 septembrie. Vremea se răcește semnificativ, la munte sunt așteptate ninsori slabe

Administrația Națională de Meteorologie anunță o răcire semnificativă a vremii în cea mai mare parte a țării, începând de joi, 24 septembrie. Temperaturile vor coborî sub mediile normale ale perioadei în Moldova, estul Transilvaniei, dar și în nordul, centrul și estul Munteniei. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice datei calendaristice.

Maximele vor varia de la 11 grade Celsius în nordul Moldovei până la 25 de grade în Banat, iar minimele între 2 și 16 grade, cu posibile scăderi spre 0 grade în estul Transilvaniei.

Cerul va fi predominant noros, cu ploi temporare, mai ales sub formă de averse, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, local în Oltenia și izolat în Muntenia. Pe arii restrânse pot apărea descărcări electrice și cantități de apă ce pot depăși 15–20 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 2.000 de metri, sunt prognozate precipitații slabe sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud și izolat în rest, rafalele atingând 40–50 km/h, iar în Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul Ialomiței și pe litoral 50–65 km/h. Izolat se va semnala ceață.

În Capitală, vremea se răcește, cu cer mai mult noros și ploi slabe pe timpul nopții. Vântul va sufla cu intensificări de 40–50 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 21 de grade, iar minima între 8 și 10 grade.

Pentru sfârșitul săptămânii, vremea se va menține răcoroasă, cu maxime între 12 și 25 de grade Celsius și minime între -2 și 15 grade. În București, termometrele vor indica maxime de 18–20 de grade și minime de 7–9 grade.

Săptămâna viitoare, 29 septembrie - 6 octombrie 2025, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

„Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale”, indică ANM.