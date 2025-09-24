search
Vreme extremă pe 24 septembrie: caniculă în vest, răcire bruscă în nord-est

Publicat:

Astăzi, 24 septembrie, vremea se împarte între temperaturi de vară și valori normale pentru toamnă. În timp ce în vestul țării se ating chiar și 32 de grade, în nord-est se resimte o răcire accentuată, cu maxime de doar 18-19 grade în Bucovina.

Temperaturile încep să scadă FOTO: Shutterstock
Temperaturile încep să scadă FOTO: Shutterstock

În sud și sud-est, atmosfera se menține însorită, iar în Bărăgan temperaturile urcă până la 27 de grade. La malul mării însă, vremea rămâne mai răcoroasă, cu valori între 23 și 25 de grade, potrivit Agenției Naționale de Meteorologie (ANM).

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, norii sunt rari, dar vântul atinge viteze de 40-50 km/h. După prânz, se înregistrează în jur de 26 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, cerul se înnorează și apar ploi slabe. Totuși, soarele mai răzbate pe parcursul zilei. Temperaturile coboară față de ieri, cu maxime de 19 grade la Suceava și 26 la Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea este schimbătoare, cu posibile ploi ușoare la munte după-amiaza. Temperaturile se opresc la 27 de grade în Bistrița și Baia Mare.

Vestul și sudul, încă în plin sezon estival

În vest, norii se adună, dar ploile lipsesc pe timpul zilei. Abia în cursul nopții sunt posibile averse izolate în Crișana și Banat. Temperaturile se mențin ridicate, cu maxime de 32 de grade.

În Transilvania, dimineața este răcoroasă în depresiuni, cu ceață, însă pe parcursul zilei se încălzește. La amiază se ating 24 de grade la Miercurea Ciuc și 29 la Alba Iulia.

Oltenia are parte de o zi însorită, cu valori de vară: în jur de 30 de grade după prânz. Și în sudul țării vremea rămâne frumoasă, cu cer senin și maxime de 29 de grade, potrivit ANM.

Vremea în București

Capitala se bucură astăzi de încă o zi caldă și frumoasă, cu cer senin și temperaturi de până la 29 de grade. Vântul se intensifică în orele serii.

De joi însă, vremea se schimbă radical: maxima nu va depăși 20 de grade, cerul va fi mai mult noros, iar ploile sunt așteptate în noaptea următoare. Vineri se anunță o zi rece, cu cel mult 19 grade și vânt mai puternic, iar sâmbătă valorile rămân scăzute, în jur de 20 de grade. Minima de sâmbătă spre duminică va coborî chiar până la 8 grade.

Cum va fi vremea la munte

La munte, astăzi temperaturile încep să scadă, mai ales în masivele estice, unde se înregistrează și ploi slabe. În restul zonelor montane vremea va fi schimbătoare, cu intervale însorite, dar și cu ceață în văi și depresiuni.

Joi, răcirea se accentuează în special în masivele estice, unde sunt așteptate ploi mai consistente. Vântul va sufla cu putere în Munții Banatului.

Vineri, frigul persistă: în est va fi mai mult soare, dar în rest norii domină cerul, cu ploi slabe și vânt puternic în Banat. Sâmbătă rămâne rece, cu alternanțe de soare și nori, ploi trecătoare în masivele sudice și rafale de vânt în zona Banatului.

Meteo

