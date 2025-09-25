Cod galben de vânt puternic în București și mai multe județe

Meteorologii au emis joi o avertizare cod galben de vânt puternic pentru București și mai multe județe din țară, valabilă până vineri seara. Rafalele vor atinge viteze de 50–65 km/h, iar în zonele montane din Caraș-Severin, acestea pot ajunge la 80–100 km/h.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada 25 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21, vremea se va răci accentuat în toată țara, cu temperaturi mai scăzute cu aproximativ 10–15 grade decât în zilele precedente.

Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, iar pentru ziua de joi avertizarea cod galben vizează Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, București, vestul Ialomiței și litoralul, unde rafalele vor atinge 50–65 km/h.

Ulterior, în intervalul 25 septembrie, ora 21 – 26 septembrie, ora 21, în Caraș-Severin vântul va sufla cu 55–65 km/h, iar în zona montană aferentă se pot atinge rafale de 80–100 km/h. Intensificări vor fi și pe litoral, cu viteze de 50–65 km/h.

Meteorologii precizează că până sâmbătă seara (27 septembrie), vântul va continua să aibă intensificări în Caraș-Severin, cu rafale de până la 60–65 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie anunță o răcire semnificativă a vremii în cea mai mare parte a țării, începând de joi, 24 septembrie. Temperaturile vor coborî sub mediile normale ale perioadei în Moldova, estul Transilvaniei, dar și în nordul, centrul și estul Munteniei. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice datei calendaristice.