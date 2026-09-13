Vremea se schimbă radical în România. ANM anunță ploi, vijelii și temperaturi sub normalul perioadei duminică

Vremea se răcește în cea mai mare parte a țării duminică, 13 septembrie, temperaturile urmând să ajungă sub mediile multianuale specifice perioadei. ANM anunță ploi, averse, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va răci inclusiv în regiunile sudice și sud-estice, astfel că în cea mai mare parte a țării valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice datei.

În Dobrogea, nebulozitatea va fi persistentă pe parcursul zilei și temporar va ploua. În Muntenia, estul și nord-estul Olteniei, precum și în zonele de munte, vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara.

Fenomene similare sunt așteptate local și în Transilvania și Moldova. Izolat, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar mai ales în sud va cădea grindină de mici dimensiuni.

Ploi și vijelii în mai multe regiuni

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă duminică, 13 septembrie, între orele 10.00 și 23.00, pentru averse în general moderate cantitativ, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

Îndeosebi în prima parte a zilei, în Dobrogea vor fi averse în general moderate cantitativ, care vor acumula local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30 de litri pe metru pătrat.

După-amiaza, seara și la începutul nopții, perioade de instabilitate atmosferică vor fi local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia. Acestea se vor manifesta prin averse, pe alocuri descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri, precum și vijelii.

„În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp”, avertizează ANM.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură. Intensificările vor fi de scurtă durată și asociate averselor, cu viteze în general de 40-50 km/h.

În timpul ploilor, vântul poate ajunge în unele zone la viteze de 40-60 km/h.

Temperaturile scad. Unde se vor înregistra cele mai mici valori

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 27 de grade în sud-vestul Olteniei.

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 4-5 grade în depresiunile intramontane, în timp ce pe litoral vor fi 15-16 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

Pe parcursul nopții, aria ploilor se va restrânge, iar cerul va deveni variabil în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va răci, iar temperatura maximă va fi în jurul valorii de 22 de grade.

Cerul va fi temporar noros, iar îndeosebi după-amiaza și seara vor fi averse, care vor acumula în general 5-10 litri pe metru pătrat. Sunt posibile și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi de 11-12 grade.