Vremea se răcește treptat sâmbătă, 21 noiembrie, însă temperaturile se vor menține peste mediile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Sunt anunțate ploi în mai multe regiuni, iar la munte precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În unele masive se va depune un nou strat de zăpadă.

Ploile și ninsorile cuprind mai multe regiuni din țară. Foto: Shutterstock

Potrivit prognozei meteorologice, România va intra într-un proces de răcire, deși în special în sud și sud-est temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru această dată.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. Va ploua în Maramureș, Transilvania și în cea mai mare parte a Moldovei, local în Crișana și izolat în Banat. În cursul nopții, precipitațiile vor ajunge și în nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 1-10 l/mp, însă în nordul Carpaților Orientali și, posibil, în Munții Apuseni, pot ajunge la 15-20 l/mp.

La munte, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Fenomenul va fi prezent în prima parte a zilei la altitudini de peste 1.500 de metri în nordul și centrul Carpaților Orientali, urmând să se extindă și în celelalte masive. Precipitațiile vor slăbi ulterior în intensitate și se vor restrânge ca arie.

Pe alocuri, se va depune un strat de zăpadă de 1-5 centimetri, iar în unele masive din nordul țării acesta poate ajunge izolat la 6-10 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova și izolat în celelalte regiuni, unde rafalele vor atinge 40-45 km/h. La altitudini mari, în zona montană, viteza rafalelor va ajunge la 60-90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 grade în Maramureș și 19 grade în vestul și sudul Olteniei. Minimele se vor situa între -3 grade în Dealurile de Vest și în depresiuni și 8 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri se va forma ceață.

Vremea în București

În Capitală, vremea se va menține caldă pentru această perioadă, chiar dacă temperaturile vor scădea ușor față de intervalul precedent.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade, în timp ce minima va coborî la 2-5 grade.

În noaptea precedentă, cerul va fi temporar noros și sunt posibile ploi slabe, cu cantități de apă sub 1-2 l/mp. Temperaturile minime vor fi de 5-7 grade.

Vremea la munte

La munte, temperaturile vor începe să scadă, dar se vor menține peste mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii noiembrie.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar precipitațiile vor fi prezente pe arii relativ extinse în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, precum și local în restul zonei montane.

Vor predomina ploile, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. În unele masive nordice, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 6-10 centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare, mai ales la altitudini mari, unde rafalele vor atinge 60-90 km/h.