 Prognoza meteo joi, 15 octombrie. Ploi în mai multe regiuni și ninsori la munte, unde se va depune strat de zăpadă | adevarul.ro
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Prognoza meteo joi, 15 octombrie. Ploi în mai multe regiuni și ninsori la munte, unde se va depune strat de zăpadă

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Vremea va fi rece în unele regiuni ale țării joi, 15 octombrie, când sunt așteptate ploi în mai multe zone, iar la munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu rafale de până la 80 km/h.

ploaie
Joi sunt așteptate ploi în mai multe zone ale țării Foto: Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că joi, 15 octombrie, cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor fi prezente în Maramureș și Transilvania, local în Crișana, Moldova și Muntenia și izolat în celelalte regiuni.

La munte, în special la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri, în general, iar pe arii restrânse cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei vor fi intensificări locale și temporare, cu viteze de 40-50 km/h. În zonele montane înalte, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor ajunge la 60-80 km/h.

Ce temperaturi se vor înregistra joi, 15 octombrie

Potrivit prognozei ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 8 grade Celsius în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. Minimele vor coborî până la -1 grad în unele zone și vor ajunge la 9 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral.

Dimineața și noaptea, pe alocuri se va forma ceață, iar izolat vor fi condiții de brumă.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, cerul va fi temporar noros, iar trecător va ploua slab, mai ales seara și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. Maxima va ajunge la 16-18 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 5 și 7 grade.

ANM avertizează că dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață și în București.

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