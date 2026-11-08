 Prognoza meteo pentru luni, 9 noiembrie. Unde va ploua și cât de frig va fi în București | adevarul.ro
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Prognoza meteo pentru luni, 9 noiembrie. Unde va ploua și cât de frig va fi în București

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Vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime de până la -11 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Meteorologii anunță ploi slabe în mai multe regiuni, lapoviță și ninsoare la munte, iar în București temperaturile vor coborî până la 0 grade în noaptea de duminică spre luni.

femeie frig istock jpg
Foto: iStock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în noaptea de duminică spre luni, 8-9 noiembrie, vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării, astfel temperaturile minime se vor situa între -11...-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 4 grade în dealurile vestice.

Înnorările se vor extinde treptat în jumătatea de sud-vest a teritoriului și, mai ales spre dimineață, va ploua slab (cantități de apă de 1...4 l/mp) pe spații mici în Banat și izolat posibil în sudul Crișanei și vestul Olteniei.

În zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul zonelor, cerul va fi mai mult senin, dar pe alocuri se va forma ceață, asociată și cu depunere de chiciură sau nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab și moderat.

În București, vremea va fi rece, cu o temperatură minimă de -3...0 grade, cu cele mai scăzute valori în zona periurbană. Cerul va fi mai mult senin, dar spre dimineață se va înnora treptat. Vântul va sufla slab.

Cum va fi vremea luni

Potrivit ANM, luni, cerul va fi înnorat în vestul, centrul și sudul țării, în timp ce în restul regiunilor va fi variabil.

Temporar va ploua slab (cantități de apă în general de 2...6 l/mp), ziua în Banat și Oltenia, local în Crișana, vestul și sud-vestul Munteniei și izolat în Transilvania, iar noaptea, trecător și pe alocuri în regiunile sudice.

În zona montană înaltă din Carpații Occidentali și din jumătatea vestică a Carpaților Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, cu cele mai mari valori în extremitatea sud-estică, iar cele minime între -6 grade în zonele depresionare din nord-estul Transilvaniei și 7...9 grade pe litoral.

Pe arii restrânse, în a doua parte a intervalului, în est, sud, sud-vest și centru va fi ceață, izolat asociată cu depunere de chiciură.

În București, cerul va avea înnorări și noaptea, trecător, va ploua slab (cantități de apă în jurul a 1 l/mp). Vântul va sufla slab. Temperatura maximă, în scădere față de ziua anterioară, va fi de 8...10 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

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