Vremea luni, 3 august. Cod roșu de caniculă în trei județe, temperaturi de până la 40 de grade și restricții de trafic

Meteorologii anunță că luni, 3 august, temperaturile vor crește în toată țara, iar în unele zone vor ajunge până la 40 de grade. În acest context, ANM a emis un Cod roșu de caniculă pentru trei județe.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) valul de căldură, canicula și disconfortul termic accentuat, cu indice temperatură-umezeală (ITU) mai mare de 80 de unități, se vor menține în Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia.

În Crișana, temperaturile vor rămâne extrem de ridicate, apropiindu-se de recordurile pentru începutul lunii august. Maximele vor ajunge la 40 de grade, iar minimele se vor situa între 19 și 25 de grade, ceea ce va aduce nopți tropicale, în special în Dealurile de Vest.

În restul țării, vremea va fi călduroasă, pe alocuri caniculară, cu un disconfort termic accentuat.

Temperaturile maxime vor varia între 28 de grade pe litoral și 35 de grade în zonele de câmpie și de deal, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade, ajungând până la 23 de grade pe litoral, unde nopțile vor fi, de asemenea, tropicale.

Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări după-amiaza și seara în zona de munte, în Dobrogea și în extremitatea de est a Munteniei, unde izolat vor fi averse slabe (1-8 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în nordul Moldovei și asociat averselor.

În București, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 34 de grade, iar cea minimă se va situa între 16 și 19 grade.

Cod roșu de caniculă în trei județe

Meteorologii au emis un Cod roșu de caniculă, valabil în perioada 2-4 august și vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad.

În aceste județe, valul de căldură va persista, iar temperaturile vor atinge valori extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august. Maximele vor fi de 37-38 de grade în Satu Mare și de 39-40 de grade în Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 23-25 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Dealurile de Vest.

De asemenea, a fost emis un Cod portocaliu de caniculă, valabil în perioada 2-4 august și vizează județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

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În aceste zone, valul de căldură va fi persistent și intens, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Local, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime de până la 20-24 de grade.

Nu în ultimul rând, a fost emis și un Cod galben de caniculă, valabil în perioada 2-4 august pentru Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și sudul Transilvaniei.

În aceste zone, duminică și luni, valul de căldură va fi persistent, cu temperaturi deosebit de ridicate și, pe alocuri, caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în sudul Banatului.

Pe alocuri, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime de până la 20-22 de grade.

Restricții de trafic din cauza vremii

Din cauza caniculei, autoritățile au impus restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Arad, Bihor și Satu Mare, aflate sub Cod roșu de caniculă.

„Astăzi, în intervalul orar 12:00 - 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice Cod Roşu emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopţi tropicale şi disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Arad, Bihor şi Satu Mare", informează luni Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Restricțiile nu se aplică transporturilor esențiale, precum cele de persoane, animale vii, produse perisabile și alimentare, carburanți, apă îmbuteliată, echipamente de prim ajutor, servicii poștale, intervenții de urgență, salubrizare, transporturi militare și cele din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR).

Centrul Infotrafic recomandă șoferilor să verifice prognoza meteo și eventualele restricții de circulație înainte de a pleca la drum, mai ales în cazul călătoriilor lungi.

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