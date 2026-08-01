Prima zi de august aduce temperaturi sufocante. Temperaturile urcă până la 39 de grade, se anunță nopți tropicale

Luna august debutează cu un nou episod de caniculă, iar temperaturile vor ajunge până la 39 de grade în vestul țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod portocaliu și cod galben pentru mai multe județe.

Prima zi a lunii august aduce vreme foarte caldă în cea mai mare parte a țării. În vest, nord-vest și în unele zone din centru, canicula se intensifică, iar valorile termice vor depăși cu mult normalul perioadei. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de caniculă pentru șase județe și un cod galben pentru alte 12.

Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Câmpia de Vest, unde maximele vor ajunge până la 39 de grade.

În regiunile aflate sub avertizare cod portocaliu - Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș - valul de căldură se va accentua, iar disconfortul termic va fi deosebit de ridicat. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar pe timpul nopții temperaturile vor coborî, în general, doar până la 20-24 de grade.

Codul galben vizează sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. Aici se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru începutul lunii august, cu maxime între 33 și 37 de grade, cele mai mari valori fiind estimate în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse, în general, între 18 și 22 de grade.

Vremea va rămâne călduroasă şi în restul ţării, iar disconfortul termic va continua să crească.

În Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Oltenia și în jumătatea nordică a Moldovei, canicula va persista pe parcursul zilei. În celelalte regiuni va fi, de asemenea, foarte cald, iar izolat temperaturile vor atinge pragul caniculei.

După-amiaza și spre seară sunt posibile înnorări temporare în zona montană, unde izolat se pot semnala averse slabe, cu cantități de apă de 2-5 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile maxime din țară vor varia între 27 și 29 de grade pe litoral și aproximativ 39 de grade în vest, în timp ce minimele vor coborî până la 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 25 de grade în Dealurile de Vest. În vestul țării, pe litoral și izolat în alte regiuni, noaptea va avea caracter tropical.

În Bucureşti

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor urca la 33-34 de grade.

Pe timpul nopții, mercurul din termometre va indica între 16 și 19 grade.