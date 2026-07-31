Caniculă la nivel mondial: De ce depinde lumea de China pentru a se răci

Pe fondul temperaturilor record și al incendiilor de vegetație din mai multe regiuni ale Europei, cererea pentru aparatele de aer condiționat a crescut semnificativ. O mare parte dintre aceste echipamente provin din China, ceea ce scoate în evidență dependența tot mai mare a pieței europene de producătorii chinezi, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să reducă dezechilibrele comerciale cu Beijingul.

Potrivit CNN, mărci chineze precum Midea, Gree și Haier au raportat o creștere a vânzărilor pe piețele externe, inclusiv în Europa, unde utilizarea aparatelor de aer condiționat a fost, până de curând, mai redusă decât în alte regiuni ale lumii.

Cererea crește pe fondul valurilor de căldură

În mai multe țări europene, inclusiv Franța, Germania și Belgia, temperaturile ridicate din această vară au determinat numeroși consumatori să achiziționeze aparate de aer condiționat. În unele cazuri, oamenii au stat la coadă în fața magazinelor sau au călătorit sute de kilometri pentru a găsi unități disponibile.

Deși aparatele de aer condiționat reprezintă doar o parte redusă din exporturile Chinei către Uniunea Europeană, presa de stat chineză a prezentat creșterea cererii drept o dovadă a importanței produselor chineze pentru consumatorii europeni.

Agenția oficială Xinhua a publicat recent un comentariu intitulat „Paradoxul aerului condiționat: Europa este prea fierbinte pentru tarife împotriva Chinei”, în care susține că restricțiile comerciale ar afecta în primul rând consumatorii.

Dispute comerciale între Bruxelles și Beijing

Uniunea Europeană și China urmează să poarte în lunile următoare noi discuții privind dezechilibrul comercial dintre cele două economii. Potrivit datelor oficiale, deficitul comercial al UE în relația cu China a ajuns anul trecut la aproape 360 de miliarde de euro.

Creșterea exporturilor chineze, în special în sectoare precum automobilele electrice și hibride, a determinat Bruxellesul să analizeze măsuri comerciale suplimentare pentru protejarea industriilor europene.

„Acest lucru face negocierile comerciale extrem de dificile”, a declarat Cameron Johnson, specialist în lanțuri de aprovizionare și partener al companiei de consultanță Tidalwave Solutions din Shanghai.

Potrivit acestuia, guvernele se confruntă cu o dilemă între protejarea industriei locale și nevoia consumatorilor de produse accesibile într-o perioadă marcată de temperaturi extreme.

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Schimbările climatice modifică piața europeană

Experții spun că încălzirea globală schimbă treptat piața aparatelor de climatizare din Europa.

În trecut, gradul de utilizare a aerului condiționat a fost relativ redus, din cauza costurilor ridicate de instalare, a prețului energiei și a dificultăților tehnice legate de adaptarea clădirilor vechi.

Pe măsură ce verile devin tot mai călduroase, aceste obstacole cântăresc mai puțin în decizia consumatorilor.

Compania chineză Midea a dezvoltat special pentru piața europeană modelul portabil PortaSplit, proiectat astfel încât să fie compatibil cu ferestrele întâlnite frecvent în locuințele europene. Producătorul afirmă că vânzările acestui model s-au dublat față de anul trecut, depășind 200.000 de unități.

Firma de cercetare EqualOcean consideră că această evoluție reflectă schimbarea echilibrului competitiv pe piața electrocasnicelor, dominată până acum de producători europeni precum Bosch, Electrolux și Miele.

Europa, o piață cu potențial ridicat

Analiștii estimează că Europa reprezintă una dintre cele mai promițătoare piețe pentru producătorii chinezi de aparate de aer condiționat.

Potrivit consultantului Denis Depoux, director global al Roland Berger, doar aproximativ 20% dintre locuințele europene sunt dotate cu sisteme de climatizare, comparativ cu circa 90% în Statele Unite.

„Europa este premiul cel mare. Cererea este în creștere, piața este relativ nouă, consumatorii au putere de cumpărare, iar marjele sunt mai ridicate”, a declarat acesta.

În paralel, China caută noi piețe externe pentru a compensa încetinirea economiei interne, afectată de dificultățile din sectorul imobiliar și de consumul redus. Exporturile au devenit unul dintre principalii factori care susțin creșterea economică a țării.

O oportunitate care ar putea fi temporară

Nu doar producătorii chinezi profită de cererea crescută din Europa. Companii din Coreea de Sud și Japonia au înregistrat, la rândul lor, vânzări mai mari de echipamente de climatizare.

Totuși, unii analiști avertizează că această tendință ar putea avea un caracter sezonier.

„Peste două luni, mulți vor uita cât de necesar a fost aerul condiționat în această vară. Dar valurile de căldură vor reveni”, a spus Denis Depoux.

El consideră însă că rămâne de văzut dacă actualul val de cerere se va transforma într-o oportunitate de creștere sustenabilă pe termen lung pentru producătorii de echipamente de climatizare.