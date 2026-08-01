 Valul de căldură extremă din România, produs de un blocaj Omega? ANM: „Este o masă de aer cald din nordul Africii” | adevarul.ro
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Valul de căldură extremă din România, produs de un blocaj Omega? ANM: „Este o masă de aer cald din nordul Africii”

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Europa traversează cel de-al patrulea val major de caniculă din această vară, iar fenomenele meteorologice extreme au generat un val de dezinformare pe internet. Mai multe postări virale au sugerat că România ar urma să fie lovită de un așa-numit blocaj Omega, un model atmosferic care ar produce un val de căldură extremă în zilele următoare. Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a demontat însă această informație, explicând că, deși vom înregistra temperaturi ridicate, fenomenul anticipat de unii internauți nu corespunde realității. 

femeie afectata de canicula
ANM dezminte informația potrivit căreia vom fi loviți de un blocaj Omega. FOTO: Shutterstock

Potrivit meteorologului, ceea ce urmează să afecteze România este o masă de aer cald provenită din nordul Africii, care a pătruns deja în regiunile sudice și centrale ale Europei și se deplasează treptat spre est. Acesta a precizat că informațiile privind un blocaj Omega sunt nefondate și îndeamnă publicul să se informeze din surse oficiale. 

„Deși unii pasionați răspândesc această știre pe internet, ea reprezintă, de fapt, o dezinformare. Nu este vorba despre un blocaj Omega, ci despre o masă de aer cald care a pătruns în regiunile sudice și centrale ale Europei. Această masă de aer, originară din nordul Africii, se deplasează treptat spre est și va ajunge să cuprindă și zona geografică a României. 

Pe acolo, prin vestul țării, pătrunde masa de aer cald și tot în Câmpia de Vest vom avea cele mai ridicate temperaturi luni și marți, până în jurul a 39 de grade. Din datele pe care le avem astăzi (n.r vineri), pe întreg parcursul săptămânii viitoare ne vom afla sub influența acestei mase de aer cald; ea va avansa către est și va cuprinde întreg teritoriul țării. Variații ale temperaturilor vom avea de-a lungul a două săptămâni, dar incertitudinea este mare și vom reveni cu informații la acel moment, dacă va fi cazul. Deci săptămâna viitoare suntem sub influența acestei mase de aer cald”, a explicat meteorologul de serviciu al ANM.

Nu vom avea furtuni asociate

Un aspect important subliniat de meteorolog este diferența majoră față de episodul anterior de caniculă, care a asociat temperaturile ridicate cu fenomene meteorologice severe, precum vijelii și furtuni:

„Spre deosebire de episodul anterior de caniculă, după această perioadă cu temperaturi ridicate nu se va mai instala un nou val de instabilitate atmosferică, însoțit de vijelii și furtuni. De data aceasta, cel puțin pentru următoarele șase zile, vremea se va menține frumoasă, cu cer variabil, iar precipitațiile, de scurtă durată, vor fi prezente doar în zonele montane și vor fi însoțite, în general, de descărcări electrice. Prin urmare, acest interval călduros nu se va asemăna cu cel precedent, care a asociat canicula cu fenomene meteorologice severe”.

Ce este un blocaj Omega

Blocajul Omega este un fenomen meteorologic de scară largă, definit de o configurație staționară a câmpului de presiune atmosferică. Numele său provine de la asemănarea cu litera grecească omega, atunci când este reprezentat pe hărțile meteorologice. Această formă este generată de o protuberanță centrală de aer cald și de înaltă presiune, flancată de două sisteme de joasă presiune, mai reci.

Mecanismul său de formare implică o perturbare profundă a fluxului de aer care, în mod normal, transportă sistemele meteorologice de la vest la est. În cazul unui blocaj Omega, acest curent se ondulează și se deformează drastic, deviind spre nord și sud și izolând astfel sistemele de presiune. Această blocare creează un adevărat „ambuteiaj atmosferic”, care împiedică masele de aer să se deplaseze, menținând o zonă de aer cald și stagnantă deasupra aceleiași regiuni pentru o perioadă îndelungată.

Când revine canicula. Zonele în care temperaturile ar putea urca până la 40 de grade

Consecințele imediate ale unui blocaj Omega sunt resimțite cel mai acut în zona centrală de înaltă presiune. Aici, aerul coboară, ceea ce suprimă formarea norilor și favorizează condiții de cer senin și uscat. Această situație permite razelor solare să încălzească neîntrerupt suprafața, ducând la acumularea de căldură și la apariția unor valuri de căldură intense și prelungite. În contrast, zonele aflate în sistemele de joasă presiune de la periferia blocajului sunt mai predispuse la vreme mai răcoroasă și la precipitații.

Din punct de vedere al duratei, un blocaj Omega nu este un eveniment tranzitoriu. Deși poate persista, în medie, între trei și zece zile, există cazuri în care această configurație atmosferică se menține săptămâni întregi. Această persistență este ceea ce transformă un episod de vreme caldă într-un fenomen extrem, deoarece căldura se acumulează fără a fi dispersată, amplificând efectele caniculei și secetei.

Schimbările climatice cresc frecvența și intensitatea valurilor de căldură în general. Astfel, atunci când un blocaj Omega apare atunci când temperatura de bază este mai ridicată, căldura generată poate fi semnificativ mai intensă, transformând acest fenomen într-un factor cheie al episoadelor de vreme extremă.

Canicula va lovi puternic Europa Centrală și de Est

În România, alertele galbene și portocalii sunt în vigoare în jumătatea vestică a țării, unde temperaturile ar putea atinge, în unele zone, 40 de grade Celsius în acest weekend, iar serviciile meteorologice nu exclud emiterea unei alerte roșii în zilele următoare. Această situație face parte dintr-un context european marcat de căldură extremă și secetă prelungită.

În Ungaria, Serviciul Meteorologic HungaroMet a prognozat temperaturi de până la 39 de grade Celsius vineri și posibile maxime de 40-41 de grade Celsius în următoarele șase zile, iar autoritățile au interzis focurile în aer liber pe întreg teritoriul țării.

În contextul acestei crize termice, prim-ministrul ungar Peter Magyar a lansat joi un apel către companiile industriale pentru a-și reduce voluntar consumul de electricitate, în încercarea de a preveni o criză energetică generalizată. De asemenea, mii de locuitori din orașul Szentendre au rămas fără apă, iar armata a fost mobilizată pentru a asigura aprovizionarea cu apă potabilă, prin intermediul a două camioane-cisternă și 7.000 de saci de apă, până la remedierea situației.

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Slovacia se află sub alerte de caniculă pe întreg teritoriul, nivelul maxim fiind decretat în sud-vestul țării, unde temperaturile oscilează între 34 și 39 de grade Celsius până în weekend, potrivit Institutului hidrometeorologic slovac SHMU. Autoritățile de la Bratislava au desfășurat peste 30 de stații de răcorire, care oferă spații climatizate, apă potabilă și grupuri sanitare, iar serviciile meteorologice avertizează cu privire la un risc crescut de incendii forestiere în cea mai mare parte a țării.

Slovenia se confruntă cu riscuri similare, Agenția slovenă pentru mediu (ARSO) plasând vestul țării sub un risc de incendiu "extrem de ridicat", interzicând numeroase activități susceptibile să declanșeze incendii. În plus, Societatea de transport feroviar slovenă, Slovenske Zeleznice, a decis reducerea vitezei trenurilor între orele prânzului și 19:00 în anumite zone, pentru a preveni accidentele cauzate de deformările șinelor din cauza căldurii. Pe coasta slovenă la Marea Adriatică, temperatura apei mării ar putea depăși recordul istoric de 30,4 grade Celsius înregistrat în 2010.

Austria înregistrează de asemenea temperaturi de 38-39 de grade Celsius, cu posibile maxime locale de 40 de grade în estul țării, o situație care s-ar putea prelungi până la începutul săptămânii următoare. Potrivit serviciului GeoSphere Austria, acest nou val de caniculă se produce în contextul unei secete considerate drept "extremă" pe teritoriul austriac, iar precipitațiile înregistrate de la începutul anului sunt cu 30% mai mici decât valorile normale pentru acest sezon, ceea ce face ca primele șapte luni ale anului 2026 să fie cele mai secetoase înregistrate de la începutul secolului al XX-lea.

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