Canicula lovește România. Cod roșu în trei județe și temperaturi de până la 40 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil în următoarele 24 de ore pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură intensă va persista pentru a treia zi consecutiv în aceste zone, unde sunt așteptate temperaturi extreme, apropiate de recordurile absolute înregistrate în prima decadă a lunii august.

În județul Satu Mare, temperaturile maxime vor ajunge la 37-38 de grade Celsius, în timp ce în Bihor și Arad mercurul din termometre va urca până la 39-40 de grade.

Cod portocaliu în opt județe

În același interval, 2 august, ora 10:00 - 3 august, ora 10:00, este în vigoare un Cod portocaliu de caniculă pentru județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat, cu depășirea pragului critic al indicelui temperatură-umezeală. Local, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade.

Cod galben în vest, sud și nordul țării

Tot până luni dimineață este în vigoare și un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic pentru vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și jumătatea nordică a Moldovei.

În aceste regiuni sunt prognozate maxime de 33-37 de grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în sudul Banatului. Pe arii restrânse, indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar pe alocuri vor fi înregistrate nopți tropicale, cu minime de 20-22 de grade.

ANM avertizează că disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un risc ridicat pentru populație, în special pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice.

Nici pe timpul nopții temperaturile nu vor coborî semnificativ. Meteorologii anunță nopți tropicale, cu minime cuprinse între 19 și 25 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în zona Dealurilor de Vest.