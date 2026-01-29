Cod galben de ceață în estul țării. Avertizarea ANM vizează nouă județe

Cod galben de ceață în estul țării. Avertizarea ANM vizează nouă județe0
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru județele din Moldova și pentru județul Tulcea.
Atenționările sunt valabile până la ora 08:00.
Sunt vizate localități din județele Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași, Vaslui și Tulcea.
Ceața determină vizibilitate redusă sub 200 metri. Izolat, vizibilitatea scade sub 50 metri.
Fenomenul meteorologic poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau a poleiului.