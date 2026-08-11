Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Candidații susțin astăzi proba obligatorie a profilului: Matematică sau Istorie

Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat susțin marți, 11 august, proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, în funcție de specializarea urmată.

Acesul candidaților în centrele de examen s-a făcut între orele 07:30 și 08:30, pe baza unui act de identitate valabil.

Examenul a început la ora 09:00, iar timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de trei ore, calculate din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat în sala de examen.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 33.000 de candidați s-au înscris la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului 2026. Dintre aceștia, peste 22.000 provin din promoția curentă, iar peste 11.000 sunt absolvenți ai anilor anteriori.

După proba de Limba și literatura română, desfășurată luni, 10 august și examenul la matematică de marți, Bacalaureatul de toamnă continuă miercuri cu proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 13 august cu proba scrisă la limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale.

Reguli stricte privind accesul în sălile de examen

Candidații nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, manuale, culegeri, notițe sau alte dispozitive electronice. Obiectele personale trebuie depuse în spații special amenajate înainte de începerea probei. Refuzul de a respecta această procedură atrage imposibilitatea participării la examen.

Între orele 08:30 și 09:00, asistenții le explică elevilor regulile de desfășurare a probei, iar repartizarea în bănci se face individual, în ordine alfabetică.

Rezultatele vor fi afișate pe 18 august

Primele rezultate ale sesiunii de toamnă vor fi publicate săptămâna viitoare.

„Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august (până la ora 12:00). Ulterior primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat, și pot formula contestații (marți, 18 august, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 19 și 20 august). Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora”, au precizat reprezentanții Ministerului Educației

Ministerul Educației precizează că depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar nota finală poate fi modificată atât prin creștere, cât și prin scădere după recorectare.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6.