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Vremea se răcește în România. Sunt anunțate ploi și furtuni în mai multe regiuni

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Meteorologii au anunțat că luni, 15 iunie, vremea va fi mai răcoroasă decât în zilele precedente și instabilă. Sunt așteptate ploi în mai multe zone ale țării.

În București, temperatura maximă va fi de 25–27 de grade
FOTO: Freepik

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile vor fi în scădere în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar izolat se pot acumula cantități de apă de 15–25 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane (rafale de 60–70 km/h) și pe arii restrânse în nord-vest, centru și sud (rafale de 40–45 km/h). Izolat vor fi vijelii și grindină.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, iar cele minime între 4 grade în estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață.

În București, vremea se va răci. Cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Temperatura maximă va fi de 25–27 de grade, iar cea minimă de 14–16 grade.

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