Cod galben de ploi și vijelii: județele lovite de vremea rea

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare Cod galben de averse, descărcări electrice şi izolat vijelii, valabilă până la ora 21:00 în Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei.

Astfel, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi temporar şi pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia şi sud-vestul Munteniei.

Sunt marcate cu Cod galben municipiul Bucureşti şi judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa şi Ilfov.

Meteorologii au emis şi o informare privind intensificări ale vântului în Moldova, Dobrogea, local în Oltenia, Muntenia şi izolat în restul teritoriului, cu rafale, în general, de 40...50 km/h.

Sâmbătă, 13 iunie, vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, mai ales în jumătatea de est, iar duminică, maximele vor ajunge până la 30 de grade.

„Temperaturile maxime se vor încadra în general între 22 și 30 de grade”, arată prognoza meteorologilor, pentru duminică.

Fenomenele meteorologice severe din ultimele 24 de ore au produs pagube în 28 de localități din 15 județe și în municipiul București. Echipele de intervenție au acționat în județele Alba, Bacău, Botoșani, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea și Vâlcea, precum și în București.