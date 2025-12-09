Vreme caldă toată luna decembrie. „Nu excludem ca România să înregistreze un nou record pentru 2025”

Meteorologii prognozează că vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în luna decembrie, cu temperaturi care pot ajunge și până la 15 grade Celsius.

„Anul 2025 ar putea fi cel mai călduros an din istorie, având în vedere deja temperaturile înregistrate de la începutul anului şi până în prezent şi iată luna noiembrie cu 1,54 grade Celsius peste perioada preindustrială, depășind astfel limita țintei acordului de la Paris de 1,5 grade Celsius. Acest lucru nu face decât să confirme tendinţa creşterii temperaturii medii anuale a aerului înregistrate în ultimii ani, semn că şi la nivel mondial ultimii cel puţin 10 ani devin din ce în ce mai călduroşi şi fiecare an doboară recordurile înregistrate în anii anteriori”, a declarat, marți, la Digi 24, meteorologul Elena Mateescu, scrie News.

Directorul general al ANM spune că, extrapolând la nivelul României şi luând în considerare analiza datelor de la 1 ianuarie şi până în 30 noiembrie 2025, efectuate prin măsurătorile din cadrul reţelei naţionale de specialitate de statii meteorologic, nu este exclus ca şi România să înregistreze un nou record pentru anul 2025 la acest moment, alăturându-se seriei celor călduroşi ani - 2024, 2023, 2019 şi 2020.

„La acest moment, evaluând evoluţia din primele 11 luni ale anului şi cu o probabilitate mare ca luna decembrie să fie o lună normală din punct de vedere meteorologic, avem o abatere termică pozitivă de un grad. Estimările arată însă o probabilitate foarte ridicată ca luna decembrie din acest an să fie mai caldă decât în mod obişnuit. Deja la acest moment, pentru prima săptămână, înregistrăm o abatere record de 4,3 grade Celsius, depăşind recordul înregistrat în 2020 de 3,7 grade Celsius”, a explicat Mateescu.

Directorul general ANM precizează că estimările actualizate chiar marţi dimineaţă arată o probabilitate ridicată ca până la finalul lunii decembrie să se înregistreze temperaturi în medie mai ridicate decât în mod obişnuit, „semn că luna decembrie este posibil să înregistreze încă un record şi o probabilitate pentru un deficit de precipitaţii”.

„Însă aceste estimări, după cum deja ştim, le actualizăm prin prognozele pe termen scurt şi mediu până la zece zile tocmai pentru a surprinde cu un grad mult mai bun de acurateţe ce poate însemna predominarea centrilor barici la nivelul continentului european şi desigur şi în zona ţării noastre. Până la jumătatea lunii decembrie din acest an, însă, aşa cum arată estimările, contăm pe o vreme mai caldă decât în mod obişnuit, chiar până în jurul datei de 18 decembrie, un ecart al temperaturilor maxime cu mici variaţii de la o zi la alta, între 5 până la 11, 14 şi chiar 15 grade la acest final de săptămână”, a mai declarat Elena Mateeescu.