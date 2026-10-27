Cod Roșu de ploi și acumulări masive de apă. Care sunt județele cele mai afectate

Mai multe localități sunt vizate de un cod roșu de vreme severă, după ce cantitățile de apă acumulate în ultimele ore au ajuns la 50-55 l/mp. Avertizarea este valabilă marți, 27 octombrie, până la ora 19:00.

Mai multe localități sunt vizate de un cod roșu de vreme severă Foto: Arhivă

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis o atenționare de fenomene meteorologice imediate, cod roșu, pentru localitățile Constanța, Năvodari, Ovidiu și Lumina, din județul Constanța.

Potrivit avertizării, în intervalul orar 16:50-19:00 sunt așteptate noi precipitații, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În zona vizată s-au înregistrat deja, în ultimele ore, acumulări de 50-55 de litri pe metru pătrat. Sunt prognozate și descărcări electrice.

Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă populației să urmărească anunțurile oficiale și să evite deplasările care nu sunt necesare în zonele aflate sub avertizare.

În condiții de vânt puternic, oamenii sunt sfătuiți să evite apropierea de arbori, stâlpi și panouri publicitare și să securizeze obiectele care ar putea fi luate de vânt. De asemenea, ferestrele și ușile locuințelor trebuie închise și asigurate, iar în cazul în care vântul suflă cu putere, este recomandată păstrarea distanței față de acestea.

Autoritățile avertizează și asupra pericolului reprezentat de cablurile electrice căzute la pământ, pe care oamenii nu trebuie să le atingă. Astfel de situații trebuie anunțate imediat autorităților. În caz de urgență, populația este îndemnată să apeleze numărul unic 112.

Informații suplimentare despre comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma fiipregatit.ro și în aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play și App Store.

Cod galben de ploi însemnate cantitativ în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis, la rândul său, o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă din 27 octombrie, ora 10:00, până în 28 octombrie, ora 12:00.

Sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, precum și municipiul București.

Foto: ANM

Separat, ANM a emis o informare meteorologică valabilă până miercuri, 28 octombrie, la ora 15:00, care anunță ploi moderate cantitativ în sudul și estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-30 de litri pe metru pătrat. Marți, la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar stratul de zăpadă va continua să se depună, urmând să ajungă în general la 3-5 centimetri.

Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor temporare ale vântului în sudul și centrul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea. Rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h, iar pe crestele montane pot depăși 60-80 km/h.