Vreme de toamnă capricioasă: de la 20 de grade Celsius la ploi și zăpadă de 10 centimetri

Săptămâna începe cu ploi în mai multe regiuni și o scădere a temperaturilor, mai ales în vestul și nordul țării. La munte, la altitudini mari, va ninge, iar stratul nou de zăpadă poate ajunge la 10 centimetri.

Vremea se răceşte şi vin ploile în Bucureşti. Foto: arhivă

Luni, 26 octombrie, vremea va fi schimbătoare în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei ANM. În vest și nord se răcește, iar ploile vor apărea în mai multe reprize. În schimb, în sud-est va fi mai cald, cu temperaturi care ajung la 20 de grade în Bărăgan. La munte, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare la altitudini mari.

Dobrogea și Bărăganul vor avea parte de o zi în general plăcută, cu perioade însorite și vânt slab. Dimineața, pe alocuri, se va forma ceață. Temperaturile vor urca până la 20 de grade în zona Călărași.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, dimineața va fi mohorâtă, cu ceață în zonele de câmpie. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, dar își vor face loc și câteva perioade cu soare. Maximele vor ajunge la 18 grade.

În nordul Moldovei și Bucovina, vremea va fi mai ncapricioasă. După ceața din prima parte a zilei, vor apărea ploi pe arii restrânse. La munte, la altitudini mari, va ninge și se va depune zăpadă. La Iași și Vaslui, temperaturile maxime vor ajunge la 16 grade.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, cerul va fi mai mult acoperit, iar ploile vor cuprinde numeroase localități. Temperaturile vor scădea cu 7-8 grade față de ziua precedentă, astfel că la amiază nu vor depăși 11 grade.

În Banat și Crișana, norii vor domina cerul și va ploua. În Banat, vântul va avea intensificări și poate ajunge la 45 km/h. După prânz, temperaturile vor urca până la 14 grade la Arad și Timișoara.

În Transilvania, dimineața va fi ceață, mai ales în depresiuni. Apoi, cerul va rămâne în mare parte noros și va ploua în mai multe reprize. La altitudini mari, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă se va îngroșa.

În Oltenia, vremea va alterna între perioade cu nori și intervale mai liniștite, cu ploi slabe pe alocuri. Vântul se va intensifica în sudul și vestul provinciei, unde va atinge 45 km/h. Și aici temperaturile vor scădea față de duminică, iar maximele nu vor trece de 15 grade.

În sudul țării, ceața va apărea local în prima parte a zilei. Ulterior, norii se vor înmulți și sunt posibile câteva ploi izolate, dar vor exista și perioade cu soare. Temperaturile maxime vor ajunge la 17 grade.

În Capitală

În București, cerul va fi înnorat în prima parte a zilei, apoi norii se vor mai risipi. Spre seară și în timpul nopții sunt așteptate ploi slabe, cu o cantitate de apă de 2-4 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 15-16 grade. Noaptea, valorile termice vor coborî la 8-9 grade.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, ploile vor continua în Capitală până miercuri la prânz. Dacă luni precipitațiile vor fi slabe și de scurtă durată, de marți sunt așteptate ploi mai consistente, iar temperaturile vor scădea treptat.

La munte

La munte, vremea se va răci, iar ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Meteorologii estimează că se va depune un strat nou de zăpadă de 5-10 centimetri.

În zonele de creastă ale masivelor din sudul țării, vântul va sufla puternic, cu viteze de 60-70 km/h.