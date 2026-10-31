 Vreme rea tot weekendul. Ploi abundente în sudul țării, ninsori la munte și rafale de vânt de până la 80 km/h | adevarul.ro
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Vreme rea tot weekendul. Ploi abundente în sudul țării, ninsori la munte și rafale de vânt de până la 80 km/h

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Vremea va fi rece și ploioasă în cea mai mare parte a țării, în weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie. Meteorologii au emis coduri galbene și portocalii de ploi abundente, iar la munte sunt așteptate ninsori și depunerea unui strat consistent de zăpadă.

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Vremea va fi rece și ploioasă tot weekendul Foto: Shutterstock

România va avea parte de un weekend cu precipitații extinse, temperaturi în scădere și intensificări ale vântului, potrivit informărilor și avertizărilor meteorologice. Ploile vor afecta în special regiunile sudice și sud-vestice, unde local se vor acumula cantități importante de apă, în timp ce la altitudini mari vor predomina ninsorile.

Meteorologii au anunțat că, în intervalul 31 octombrie, ora 10.00 – 2 noiembrie, ora 10.00, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-25 l/mp și, izolat, vor depăși 30 l/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă nou depus va ajunge, în general, la 10-30 de centimetri.

Duminică, 1 noiembrie, și în noaptea de duminică spre luni, vântul se va intensifica temporar în sudul și sud-vestul țării, cu viteze de 40-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60-80 km/h și vor viscoli ninsoarea.

Cod galben de ploi în mai multe județe

Prima avertizare Cod galben este valabilă în intervalul 31 octombrie, ora 10.00 – 1 noiembrie, ora 10.00, pentru zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

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Foto: ANM

În aceste regiuni vor fi ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25-40 l/mp și, izolat, de peste 45-50 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15-30 de centimetri.

O a doua avertizare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10.00, și va fi valabilă până duminică, 2 noiembrie, la ora 10.00.

Aceasta vizează județele Dolj, Olt și Vâlcea, zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj, precum și zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp.

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În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va măsura 15-30 de centimetri.

Cod portocaliu de ploi abundente în două județe

Tot în intervalul 1 noiembrie, ora 10.00 – 2 noiembrie, ora 10.00, este în vigoare și un Cod portocaliu de ploi importante cantitativ.

Avertizarea vizează zona submontană și montană, la altitudini mai mici de 1.700 de metri, din județele Mehedinți și Gorj. În aceste regiuni, meteorologii estimează acumulări de apă de 50-70 l/mp.

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Foto: ANM

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va menține închisă pe parcursul weekendului, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă.

Sâmbătă, 31 octombrie, va ploua temporar, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-15 l/mp. Temperatura maximă va fi de 11-12 grade Celsius, iar minima se va situa între 8 și 10 grade.

Duminică, cerul va fi noros, iar ploile vor reveni mai ales în a doua parte a zilei. Cantitățile de apă estimate vor fi de 2-5 l/mp. Temperatura maximă va fi de aproximativ 12 grade, iar minima va ajunge la 9-10 grade Celsius.

Vântul se va intensifica treptat, iar în noaptea de duminică spre luni rafalele vor atinge 40-45 km/h.

Ploile vor continua și la începutul săptămânii viitoare

Potrivit informării meteorologice, în regiunile sudice și sud-vestice va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, precipitațiile urmând să fie moderate cantitativ.

În ceea ce privește temperaturile, maximele de sâmbătă se vor situa între 7 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Duminică, valorile maxime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar cele minime între 2 și 12 grade.

În special dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață.

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