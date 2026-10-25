 Cum ne-am putea da seama dacă vine o iarnă grea. Ce spun credințele populare și ce arată prognozele | adevarul.ro
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Cum ne-am putea da seama dacă vine o iarnă grea. Ce spun credințele populare și ce arată prognozele

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Odată cu venirea frigului, revin întrebările despre cât de grea va fi iarna. Rozătoarele care își fac provizii, păianjenii care se mută în case și omizile „woolly bear” sunt, după tradiția populară, indicii ale unui sezon aspru. Meteorologii și specialiștii în natură spun însă că aceste semne țin mai mult de folclor decât de știință, iar prognozele sezoniere indică, deocamdată, altceva.

Persoană care merge pe trotuar acoperit de zăpada.
Semne din natură care, potrivit credințelor populare, ar putea prevesti o iarnă grea. Foto: Liana Dudnik

Lista „semnelor” unei ierni grele este lungă. Veverițele care strâng nuci mai devreme decât de obicei sunt considerate un semn al unui sezon lung și friguros, iar păianjenii care țes pânze mai mari ar anunța o schimbare de sezon. În cazul omizii „woolly bear”, credința populară leagă lățimea dungilor de severitatea iernii. Publicații specializate în astfel de tradiții recunosc chiar ele că aceste semne țin de folclorul meteo, nu de știință.

Veverițele care adună nuci, unul dintre semnele unei ierni grele

Unul dintre cele mai cunoscute semne din natură este comportamentul veverițelor, care încep să strângă și să ascundă nuci și semințe pentru perioadele în care hrana devine mai greu de găsit. Potrivit unui mit răspândit în Marea Britanie, veverițele care par mai grase sau care adună cantități mari de hrană s-ar pregăti pentru temperaturi foarte scăzute, scrie Mirror.co.uk

Un alt indiciu invocat în tradiția populară este aspectul unei omizi cunoscute în limba engleză drept „woolly bear”, care are benzi de culori diferite pe corp. Potrivit vechii credințe, lățimea benzii maronii ar putea oferi indicii despre asprimea sezonului: o bandă mai lată ar anunța o perioadă mai blândă, în timp ce o bandă mai îngustă ar fi asociată cu temperaturi mult mai scăzute. 

De ce apar păianjenii în case toamna

Prezența frecventă a păianjenilor în locuințe reprezintă un alt fenomen asociat cu venirea frigului. În această perioadă a anului, masculii unor specii ajung la maturitate și pornesc în căutarea femelelor, devenind astfel mai vizibili în interiorul caselor. Pânzele mai mari pot aparține, la rândul lor, unor exemplare adulte. Deși apariția păianjenilor este uneori interpretată ca un semn al unei ierni grele, comportamentul lor are explicații legate de ciclul de viață și nu permite anticiparea temperaturilor în lunile următoare.

Ce pot indica păsările despre schimbările de vreme

Comportamentul păsărilor este și el prezent în vechile credințe despre anotimpuri. Migrația spre sud, în special, a fost asociată de-a lungul timpului cu apropierea frigului. Păsările pot reacționa la schimbări ale presiunii atmosferice și la alți factori de mediu, însă plecarea lor mai devreme nu înseamnă automat că sezonul rece va fi mai aspru decât de obicei. Migrația depinde de mai multe condiții, printre care disponibilitatea hranei și ciclurile sezoniere.

Când începe iarna în Marea Britanie

În Marea Britanie, iarna meteorologică începe la 1 decembrie și se încheie la sfârșitul lunii februarie. Iarna astronomică începe în jurul datei de 21 decembrie, odată cu solstițiul de iarnă, și se termină în jurul echinocțiului de primăvară, în martie, potrivit Mirror.

Diferența dintre cele două delimitări ține de modul în care sunt stabilite anotimpurile. Meteorologii folosesc luni calendaristice întregi pentru a compara datele climatice, în timp ce anotimpurile astronomice sunt determinate de poziția pământului față de soare.

Rozătoarele care își fac provizii, omizile cu benzi distincte și păianjenii care apar în locuințe rămân, așadar, printre indiciile despre care se spune că ar prevesti un sezon rece și dificil. Aceste mituri continuă să stârnească interes, însă nu pot înlocui prognozele meteorologice atunci când vine vorba despre temperaturile și ninsorile așteptate în sezonul rece.

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