Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Vreme mai caldă decât în mod obișnuit: maxime de peste 30 de grade în sud. Unde sunt așteptate ploi

Publicat:

Vremea se menține călduroasă, cu o maximă termică de 31-33 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab și moderat, trecător cu ușoare intensificări. Temperatura minimă va fi de 16-18 grade, anunță meteorologii.

Vremea va fi caldă FOTO: Shuterstock
Vremea va fi caldă FOTO: Shuterstock

„Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în cea mai mare parte a țării și va rămâne călduroasă în regiunile sudice. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, exceptând regiunile sud-estice, unde va fi variabil. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul Olteniei și nordul Moldovei, iar seara și noaptea local și în restul teritoriului”, a transmis ANM. 

Pe spații mici vor fi cantități de apă însemnate (15-25 l/mp) și izolat vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în vest, sud-vest și nord-est, dar de scurtă durată și asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 32 de grade, iar cele minime se vor situa între 11 și 21 de grade.

În județele Botoșani și Suceava, se va înregistra ceață „ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m”.

În Capitală, regimul termic va fi comparabil cu cel din intervalul anterior, astfel că maxima va fi de 30-32 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și în cursul nopții, când temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat ziua, apoi va mai slăbi treptat în intensitate. Temperatura minimă va fi de 16-17 grade.

Poliţia Română recomandă atenţie sporită la circulaţia în condiţii de ceaţă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București – Ploiești, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Este semnalată ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Botoșani și Suceava.

Începând de aseară, 9 septembrie, au fost impuse restricții de trafic pe DN1, în localitatea Otopeni, județul Ilfov pentru a permite efectuarea de lucrări la viitoarea stație de metrou Otopeni. Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară pe câte două benzi pe fiecare sens, traficul fiind deviat și prin oraș.

Este semnalată aglomerație pe Centura Capitalei, pe raza localităților Domnești, Chiajna, Cățelu și Pantelimon.

„Pe timp de ceaţă, recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din față şi să folosească corespunzător luminile. Trebuie sa atragem atentia si pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor, care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic”, a transmis Poliția Română.

