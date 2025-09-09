Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide

Hidrologii au emis marţi, 9 septembrie, o atenţionare cod galben de inundaţii, valabilă între orele 12:00 şi 24:00, pe râuri din 11 judeţe ale ţării. În acest interval, sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie, anunţă Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Conform INHGA, codul galben vizează râuri din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Harghita, Mureş, Suceava, Neamţ şi Bacău.

Specialiştii avertizează că fenomenele periculoase pot include „scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri”.

Recomandări pentru populaţie

Hidrologii le cer locuitorilor din zonele vizate să fie prudenţi şi să evite deplasările în apropierea apelor. „Recomandăm populaţiei să evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze cursurile de apă prin vaduri sau peste poduri improvizate şi să îşi protejeze bunurile din gospodării”, transmit specialiştii.

Totodată, autorităţile subliniază importanţa respectării indicaţiilor venite din partea instituţiilor locale şi a urmăririi comunicatele oficiale pe întreaga durată a avertizării.

Cod galben şi de vijelii în 15 judeţe

Pe lângă avertizarea hidrologilor, meteorologii au emis marţi, 9 septembrie, un cod galben de vijelii, descărcări electrice şi căderi de grindină, valabil în 15 judeţe. Avertizarea începe la ora 10:00 şi este în vigoare până la ora 23:00.

Instabilitatea atmosferică va afecta judeţele Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Suceava, Harghita, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov şi Covasna.

„Vremea se va răci semnificativ în nord-vestul și centrul țării, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice”, au transmis meteorologii.