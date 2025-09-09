Județele care intră sub cod galben de vijelii, fulgere și grindină. Unde se răcește semnificativ

Meteorologii au au emis marți, 9 septembrie, un Cod galben de vijelii, fulgere, dar şi căderi de grindină pentru 15 judeţe din România. Vremea se răcește semnificativ în unele zone.

Potrivit meteorologilor, codul galben de ploi şi vijelii începe azi, de la ora 10:00 şi se încheie la noapte, la ora 23:00. Va fi instabilitate atmosferică în următoarele judeţe: Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Suceava, Harghita, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov şi Covasna.

„În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și, izolat, grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp”, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea se va răci semnificativ în nord-vestul și centrul țării, unde vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice.

În restul teritoriului, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă, în sud-vest, sud și sud-est vor caracteriza o vreme călduroasă, iar manifestări specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe spații mici.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa în general între 22 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață”, au precizat meteorologii.