Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Când se schimbă vremea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat luni, 8 septembrie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, respectiv intervalul 8–21 septembrie.

Vremea în Banat

Potrivit meteorologilor, în Banat, media temperaturilor din timpul zilei va crește în primele trei zile, astfel că va atinge valoarea de 33 de grade în 10 septembrie. În următoarele zile, temperaturile încep să scadă, astfel că, pe 15 septembrie, temperatura maximă va fi de 26 de grade.

După această zi, temperaturile maxime vor mai crește ușor, până spre o medie de 28 de grade, în perioada 16-19 septembrie. La finalul intervalului se observă o altă scădere a temperaturilor diurne, spre aproximativ 26 de grade.

În ceea ce privește minimele termice, mediat, se vor înregistra 15 grade în intervalul 8-10 septembrie, apoi vor crește spre 18 grade în data de 11 septembrie. După aceasta, se observă o scădere treptată a mediei temperaturilor minime, astfel încât, la finalul celei de-a doua săptămâni, se vor atinge 12 grade.

Temporar va ploua, posibil mai însemnat cantitativ în perioada 11-14 septembrie.

Vremea în Crișana

Prima săptămână va debuta cu temperaturi maxime de 25-30 de grade. Din ziua de 11 septembrie se remarcă o scădere a temperaturilor maxime, astfel că, mediat, se vor înregistra aproximativ 26 de grade în perioada 12-18 septembrie.

Ulterior se poate observa o scădere a temperaturilor de pe parcursul zilei, astfel încât, la finalul celei de-a doua săptămâni se va atinge valoarea medie de 24 de grade.

Temperaturile minime vor scădea ușor în primele trei zile, iar în data de 11 septembrie se poate identifica o creștere, până la aproximativ 17 grade. După aceasta, media temperaturilor nocturne va scădea treptat spre 11–12 grade, în a doua jumătate a intervalului de referință.

Temporar va ploua, local însemnat cantitativ, îndeosebi în prima săptămână.

Vremea în Transilvania

Începutul primei săptămâni, cea mai mare valoare se va înregistra în zilele de 10 și 11 septembrie (28 de grade).

După aceasta, media maximelor termice va scădea până spre începutul celei de-a doua săptămâni, astfel că, în 15 septembrie, se vor atinge 24 de grade. Această valoare se va menține până spre sfârșitul intervalului.

La capitolul temperaturilor din timpul nopții, media acestora va fi cuprinsă între 11 și 13 grade în prima jumătate a perioadei analizate. Din data de 14 septembrie se poate observa scăderea treptată a minimelor termice, astfel încât, mediat, se vor înregistra 9 grade în intervalul 16–21 septembrie.

Va ploua, local însemnat cantitativ, cu precădere în prima săptămână a perioadei.

Vremea în Maramureș

La începutul intervalului, media maximelor termice va fi de 27 de grade. În 9 septembrie se va înregistra o răcire semnificativă, temperaturile scăzând până la 22 de grade. În ziua următoare, maximele vor crește din nou spre 28 de grade.

Ulterior, valorile diurne vor scădea treptat, iar la finalul celei de-a doua săptămâni se vor situa în jurul a 23 de grade.

În ceea ce privește temperaturile nocturne, media acestora va scădea în primele trei zile, de la 14 la 12 grade. Apoi va urma o scurtă perioadă de creștere, când în 12 septembrie se vor atinge aproximativ 15 grade. Din 16 septembrie, minimele vor coborî din nou, până la 11 grade, valoare ce se va menține până la sfârșitul intervalului.

Temporar va ploua, local însemnat cantitativ, mai ales în prima săptămână analizată.

Vremea în Moldova

Prima săptămână va debuta cu o medie a temperaturilor diurne de aproximativ 28 de grade. Ulterior, valorile vor scădea treptat spre 25–26 de grade. După 14 septembrie, maximele vor oscila ușor, situându-se până la finalul intervalului între 24 și 26 de grade.

La capitolul temperaturilor nocturne, media acestora va fi în creștere treptată în prima săptămână, de la 12 grade până la aproximativ 16 grade. Din 12 septembrie, minimele vor începe să scadă ușor, ajungând ca, până la sfârșitul intervalului, să se situeze între 10 și 12 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi redusă pe tot parcursul intervalului de referință.

Vremea în Dobrogea

În prima săptămână, media temperaturilor maxime va fi în scădere, de la aproximativ 30 de grade până la 25 de grade. Din 15 septembrie, valorile vor crește ușor, urmând ca până la finalul intervalului să se situeze între 26 și 28 de grade.

În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor fi în creștere ușoară pe parcursul primei săptămâni, de la 16 grade la aproximativ 18 grade. Ulterior, se va remarca o scădere treptată, astfel că, până la sfârșitul intervalului, minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 15 grade.

Ploi de scurtă durată vor fi posibile la finalul primei săptămâni a intervalului.

Vremea în Muntenia

La începutul intervalului, media temperaturilor maxime va fi în creștere treptată, de la 30 de grade în prima zi până la 33–34 de grade în 10 septembrie. Ulterior, valorile vor scădea, iar până la finalul perioadei analizate se vor menține în jurul a 28 de grade.

Temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 13 și 16 grade în perioada 8–12 septembrie, iar din a doua săptămână sunt estimate temperaturi nocturne în jurul a 12 grade.

Ploi de scurtă durată vor fi posibile la finalul primei săptămâni din interval.

Vremea în Oltenia

În prima săptămână, temperaturile maxime vor debuta cu valori de aproximativ 30 de grade. Până în 10 septembrie se va remarca o creștere ușoară, atingând 33 de grade. După acest moment, maximele vor scădea treptat și, până la finalul perioadei, se vor menține în jurul valorii de 28 de grade.

Temperaturile minime vor avea o medie cuprinsă între 14 și 16 grade în prima parte a intervalului. Ulterior, acestea vor fi în ușoară scădere, iar la sfârșitul perioadei analizate se vor situa în jur de 12 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 12 – 14 septembrie.

Vremea la munte

Media temperaturilor maxime se va situa între 15 și 18 grade până la finalul intervalului de anticipație. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea se vor situa în jurul valorii de 9 grade în perioada 8–12 septembrie, apoi vor scădea ușor până la finalul intervalului, situându-se între 6 și 8 grade.

Ploi sunt posibile, cu precădere în zilele de 9 și 10 septembrie și, din nou, în zilele de 12 și 14 septembrie.