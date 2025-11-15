search
Vreme caldă în weekend, cu temperaturi de până la 20 de grade. Ceață densă în mai multe județe

Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 15 noiembrie, o vreme caldă pentru această perioadă. În mai multe zone din țară se va înregistra ceață. Temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade.

Vremea sâmbătă, 15 noiembrie/FOTO: Shutterstock
Vremea sâmbătă, 15 noiembrie/FOTO: Shutterstock

„În zonele joase din sudul, estul și parțial centrul țării va fi nebulozitate joasă în cea mai mare parte a intervalului, și local îndeosebi dimineața și noaptea ceață, izolat posibil asociată cu burniță. În restul teritoriului, ziua cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile nord-vestice unde vor fi înnorări temporare, iar noaptea nebulozitatea se va accentua, însă doar pe arii restrânse, trecător în nord-vest va ploua slab”, a transmis ANM. Se înregistreză ceață în județele: Constanța, Alba, Caraș-Severin, Gorj, Ialomița, Bacău.

Potrivit meteorologilor, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în zonele cu nebulozitate joasă și ceață persistentă, iar minimele vor fi cuprinse în general între 1 și 9 grade.

În București, va fi ceață, posibil asociată cu burniță îndeosebi în primele ore ale zilei și noaptea. Vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 4...5 grade.

La munte, vântul va avea intensificări în zona montană înaltă. Maximele vor varia între 10 și 16 grade, însă în Banat și pe dealurile sudice se pot atinge 19–21 de grade. 

Vizibilitate redusă în trafic

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră (06:30), nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau din cauza condițiilor meteorologice.

Se circulă în condiții de ceață în general în județele din partea centrală și sudică a țării, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri.

Ceață densă în mai multe zone din țară FOTO: Arhivă, Adevărul
Ceață densă în mai multe zone din țară FOTO: Arhivă, Adevărul

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A 1 București - Pitești, A 2 București - Constanța, A 3 București - Ploiești, precum și drumuri naționale DN 1 Ploiești - Brașov și DN 7 Pitești - Sibiu, circulația rutieră se desfășoară pe alocuri în condiții de vizibilitate redusă, pe un carosabil preponderent uscat, cu valori de trafic scăzute.

„Pentru reducerea accidentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză și să o reducă mult când vizibilitatea este redusă, să păstreze o distanță de siguranță între autovehicule, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, să se asigure temeinic înainte de fiecare manevră și să evite depășirile periculoase!”, a transmis Poliția Română.

