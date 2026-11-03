 Cod portocaliu de ploi abundente și vânt puternic. Mai multe regiuni ale țării, sub avertizare meteo | adevarul.ro
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Cod portocaliu de ploi abundente și vânt puternic. Mai multe regiuni ale țării, sub avertizare meteo

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Vremea se răcește în sudul și sud-estul țării, unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Meteorologii au emis cod portocaliu de ploi pentru județul Constanța și coduri galbene pentru mai multe județe, inclusiv pentru București.

vant
Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului Foto: Inquam Photos

Ploile vor cuprinde marți, 3 noiembrie, mare parte din regiunile extracarpatice, iar în sudul Olteniei, Munteniei și Dobrogei cantitățile de apă vor fi însemnate. Potrivit prognozei meteorologice valabile până miercuri, 4 noiembrie, ora 08:00, se vor acumula 25-30 l/mp și, izolat, peste 40 l/mp.

Cea mai severă avertizare vizează județul Constanța, unde a fost emis cod portocaliu de ploi importante cantitativ. Atenționarea este valabilă de marți, ora 10:00, până miercuri, la ora 10:00. În acest interval, meteorologii estimează acumulări de 40-60 l/mp.

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Foto: ANM

Totodată, a fost emis cod galben de ploi pentru județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și pentru municipiul București. Avertizarea este valabilă în același interval, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp.

Vânt cu rafale de până la 70 km/h în Muntenia și Dobrogea

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă de marți, ora 10:00, până miercuri, ora 10:00, pentru cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

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Foto: ANM

La nivelul întregii țări, cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi prezente pe arii extinse în regiunile extracarpatice și izolat în restul teritoriului. În Carpații Meridionali și Orientali, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Pe alocuri se va depune un strat de zăpadă de 3-5 centimetri.

Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 16 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vestul țării și pe litoral, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Ploi însemnate cantitativ și vânt puternic în București

În Capitală, vremea se va menține rece și închisă, cu ploi însemnate cantitativ. Meteorologii estimează acumulări de apă de 15-25 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 9-10 grade Celsius, iar minima se va situa între 7 și 8 grade.

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